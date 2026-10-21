باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - آیین افتتاح زمین چمن مصنوعی مدرسه برکت شهید خسروی روستای آواز با حضور فراشی فرماندار شهرستان، حجت‌الاسلام والمسلمین راستگو امام جمعه درمیان، جولان معاون سیاسی فرماندار، فولادی فرمانده سپاه شهرستان، صالحی‌زاده بخشدار گزیک، حمیدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان، مولوی رحمانی امام جمعه روستا و جمعی از مدیران شهرستانی و اهالی برگزار شد.

این پروژه ورزشی و آموزشی با پیگیری و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان و با مشارکت و همکاری دهیاری روستا و خیرین نیک‌اندیش با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و صد میلیون تومان احداث شده و در اختیار دانش‌آموزان این خطه مرزی قرار گرفت.

ایجاد فضاهای ورزشی و نشاط‌آفرین در مناطق محروم و مرزی از جمله رویکمردهای مهم در راستای تحقق عدالت آموزشی و پرورشی است که با استقبال گرم دانش‌آموزان و اهالی روستای مرزی آواز همراه شد.