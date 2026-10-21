باشگاه خبرنگاران جوان - یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیرو‌های مسلح یمن تاکید می‌کند که امروز هیچ گونه عملیات نظام در عمق عربستان انجام نداده و ادعا‌های دشمن سعودی مبنی بر رهگیری یک پهپاد در حریم هوایی مدینه‌ی منوره، کذب و فرافکنی بزرگ علیه ملت و نیرو‌های مسلح شریف و مجاهد ما است.

وی افزود: این ادعا‌ها دروغ گویی‌های دشمن را برملا می‌کند و هیچ یک از فرزندان امت عربی و اسلامی آن را قبول نخواهد کرد.

این درحالی است که سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن دقایقی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیرو‌های مسلح ما توانستند با موشک بالستیک اتاق عملیات نیرو‌های وابسته به دشمن سعودی در پادگان بدر واقع در استان عدن را هدف قرار دهند و به لطف خداوند این حمله دقیق بوده و هدف مورد نظر مورد اصابت مستقیم قرار گرفت.

به طور همزمان منابع خبری از حمله موشکی به فرودگاه عدن خبر دادند.

این منابع ضمن اعلام شنیده شدن صدای انفجار تاکید کردند که نیرو‌های مسلح یمن از منطقه «السبره» واقع در جنوب «اب» فرودگاه عدن را هدف قرار دادند.