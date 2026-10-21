معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اعلام کرد: با تلاش همکاران و اجرای پروژه‌های بازآرایی شبکه، میزان خاموشی‌ها در کشور ۵۰ درصد کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر حسن‌بکلو در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان، با اشاره به جایگاه راهبردی این استان و ضرورت تمرکز هم‌زمان بر پروژه‌های توسعه‌ای و بازآرایی شبکه اظهار داشت: در کنار مباحث انضباطی و مدیریت تلفات، توجه به بازسازی و بازآرایی شبکه از اهمیت بالایی برخوردار است و توانیر نیز در این حوزه حمایت‌های لازم را به عمل خواهد آورد تا توسعه شبکه متوقف نشود.

عبور موفق از تابستان سخت و رشد تحویل برق به صنایع

معاون هماهنگی توزیع توانیر با یادآوری چالش‌های سنگین پیک بار تابستان امسال و محدودیت‌های اعمال‌شده برای صنایع تا سقف ۴۴۰۰ مگابایت، تصریح کرد: «با وجود اینکه صنعت برق امسال با گرمای فزاینده‌ای مواجه بود که میانگین دما تا ۱۴ درصد نسبت به سال‌های قبل افزایش داشت، اما با همکاری تنگاتنگ تمامی حوزه‌ها از جمله توانیر، شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع، میزان کلیدزنی و خاموشی‌ها در کشور ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت و در حوزه صنایع انرژی‌بر نیز موفق شدیم ۱۴ درصد انرژی بیشتری نسبت به سال قبل به صنایع تحویل دهیم.»

وی این موفقیت را محصول کار تیمی و هماهنگی میان تمامی ارکان صنعت برق دانست و ضمن تبریک انتصاب مهندس عبیداوی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان — که سوابق ارزنده‌ای در معاونت‌های مهندسی، بهره‌برداری و مناطق این شرکت دارد — ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر تجارب ارزنده وی و انسجام تیمی، مسیر پیشرفت صنعت برق خوزستان با قدرت تداوم یابد.

پیشبرد طرح ملی «مهتاب» و دستاورد‌های چشمگیر در انضباط‌بخشی به شبکه

حسن‌بکلو در ادامه گزارش خود به تشریح آخرین دستاورد‌های ملی پروژه «مهتاب» (مدیریت روشمند تلفات انرژی) پرداخت و اعلام کرد که این طرح در ۱۱ محور کلیدی به صورت مستمر پیگیری می‌شود و برگزاری مانور‌های سراسری هفتگی (دوشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها رأس ساعت ۷ صبح) با حضور ۳ هزار و ۷۰۰ نیروی عملیاتی و هزاران نیروی پشتیبان در ۵۳۷ منطقه کشور، گویای عزم جدی صنعت برق برای صیانت از شبکه است.

وی در تبیین دستاورد‌های این طرح در شش ماهه نخست سال خاطرنشان کرد که در حوزه هوشمندسازی کنتورها، ۷۰۵ هزار دستگاه کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف نصب و راه‌اندازی شده که این میزان، حاکی از رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته علیرغم چالش‌های تأمین قطعات و تجهیزات الکترونیکی است؛ همچنین در این مدت ۴۳۶ هزار دستگاه کنتور معیوب در سطح شبکه اصلاح و تعویض شد. معاون هماهنگی توزیع توانیر در خصوص مقابله با انشعابات غیرمجاز نیز تصریح کرد که با شناسایی حدود ۵۰۰ هزار اشتراک غیرمجاز در سطح کشور، نزدیک به ۱۶۰ هزار مشترک پس از مراجعه، تعیین تکلیف شده و انشعاب قانونی دریافت کردند که همین امر رشد ۱۹۵ درصدی فروش انشعاب را در پی داشته است.

وی در پایان این بخش از گزارش، به اصلاح ۳۷۰۰ پایه شبکه و برخورد قاطع با مصارف غیرمجاز سنگین نظیر ترانسفورماتور‌های ۴۰۰ کیلوولت‌آمپر و چاه‌های غیرمجاز در خوزستان اشاره کرد و افزود در مجموع حدود دو میلیون نقطه مصرف و اشتراک فاقد ثبت صحیح، اصلاح و تعیین‌تکلیف شده است.

آمادگی برای زمستان و چالش تأمین سوخت

معاون هماهنگی توزیع توانیر در بخش پایانی سخنان خود با هشدار نسبت به مسائل پیش‌رو در تامین سوخت نیروگاه‌ها به دلیل اقدامات و تهدیدات احتمالی تأسیسات تامین سوخت، بر لزوم هوشیاری مدیران تأکید کرد و گفت: انتظار داریم مدیران استان‌ها با برگزاری جلسات تخصصی و تدوین برنامه‌های ویژه، زمستان پیش‌رو را نیز همانند تابستان با موفقیت و بدون چالش سپری کنند. جلسات هفتگی شنبه‌ها در این حوزه در توانیر برگزار می‌شود و با همراهی شما عزیزان از این مرحله نیز با سربلندی عبور خواهیم کرد.

منبع: توانیر

برچسب ها: صنعت برق ، زمستان سخت
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