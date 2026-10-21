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خبرنگار آمریکایی: ایران حق دارد از آمریکا غرامت جنگی بخواهد + فیلم

دنیل لازار، نویسنده و خبرنگار آمریکایی، با مقصر دانستن واشنگتن در آغاز جنگ علیه ایران، مطالبه ۳۰۰ میلیارد دلار غرامت از سوی تهران را موجه و عادلانه خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - لازار در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی گفت آمریکا آغازگر جنگی غیرقانونی علیه ایران بوده و باید مسئولیت پیامدها و خسارت‌های ناشی از آن را بر عهده بگیرد. او مطالبه ۳۰۰ میلیارد دلار غرامت از سوی ایران را با توجه به خسارت‌های واردشده، اقدامی موجه دانست.

این نویسنده آمریکایی همچنین گفت دولت دونالد ترامپ به دنبال ادامه فشار بر ایران است تا تهران را به عقب‌نشینی وادار کند. او با اشاره به نارضایتی مردم آمریکا از دولت ترامپ، افزایش قیمت انرژی را نیز از جمله مسائل مؤثر بر فضای داخلی ایالات متحده برشمرد.

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