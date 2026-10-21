رئیس اتاق اصناف مرکز فارس صادرات را پیشران اصلی رونق اقتصادی و ارزآوری دانست و بر لزوم رفع موانع تولیدکنندگان برای حضور پایدار در بازارهای جهانی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت جوانمردی در نشست اتاق اصناف مرکز فارس با اشاره به نقش راهبردی صادرات در رشد اقتصادی، توسعه کسب‌وکارها و ایجاد فرصت‌های شغلی اظهار کرد: صادرات یکی از مهم‌ترین مسیرهای تقویت تولید داخلی، ارزآوری و معرفی توانمندی‌های اقتصادی کشور در بازارهای بین‌المللی است.

او افزود: تحقق اهداف صادراتی نیازمند حمایت مؤثر از تولیدکنندگان، رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی و فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای حضور پایدار در بازارهای هدف است.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس در ادامه با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده اصناف در توسعه تجارت و صادرات بیان کرد: اصناف به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور، با برخورداری از شبکه گسترده تولید، توزیع و عرضه و ارتباط مستقیم با بازار، می‌توانند نقش مؤثری در شناسایی فرصت‌های تجاری، تکمیل زنجیره ارزش محصولات داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی ایفا کنند.

جوانمردی همچنین بر ضرورت تقویت تعامل میان اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تولیدکنندگان و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های صنفی، توسعه بازارهای هدف، ارتقای کیفیت محصولات و تسهیل فرآیندهای تجاری را از الزامات دستیابی به صادرات پایدار دانست.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول، زمینه شکوفایی ظرفیت‌های تولیدی و تجاری استان فارس، افزایش سهم محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی و تحقق هرچه بیشتر رونق اقتصادی فراهم شود.

منبع: اتاق اصناف فارس