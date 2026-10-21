باشگاه خبرنگاران جوان - سید کمال علوی دبیر ستاد انتخابات فارس، در کارگاه عملی آموزشی ویژه کارشناسان فناوری شهرستان‌های استان فارس افزود: هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا با تغییراتی در قانون، شیوه احراز شرایط انتخاباتی، تعیین روستا‌ها و تیره‌های عشایری واجد شرایط و نحوه برگزاری انتخابات همراه است.

او، با بیان اینکه انتخابات پیش رو به‌صورت تمام‌الکترونیکی برگزار خواهد شد، افزود: احراز هویت رای‌دهندگان بصورت بیومتریک (اثر انگشت)، شمارش و قرائت آرا و تجمیع نتایج از جمله فرایند‌هایی است که با استفاده از تجهیزات الکترونیکی با سرعت و دقت بیشتری انجام می‌شود.

فارس ۱۲۶ شهر ۲ هزار و ۵۵۰ روستا و تیره عشایری واجد شرایط انتخابات دارد

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس، با اشاره به گستردگی تقسیمات کشوری این استان که بزرگترین واحد تقسیماتی کشور است گفت: فارس دارای ۳۷ شهرستان، ۹۸ بخش و ۱۲۶ شهر است و بر اساس آمار تایید شده وزارت کشور، ۲ هزار و ۵۵۰ روستا و تیره عشایری (بیشترین تعداد تیره‌های کشور) واجد شرایط برگزاری انتخابات هستند.

علوی، با قدردانی از تلاش فرمانداران، بخشداران، هیئت‌های اجرایی، و نظارت شهرستان‌ها و بخش هاو کارشناسان حوزه‌های سیاسی، انتخابات و فناوری فرمانداری‌ها و بخشداریهادر سراسر استان اظهار کرد: با وجود دشواری‌های ناشی از شرایط کشور و مشکلاتی که در فرایند ثبت‌نام داوطلبان وجود داشت، عوامل اجرایی تلاش کردند هیچ شهر، روستا یا تیره عشایری واجد شرایطی از فرایند برگزاری انتخابات جا نماند.

او افزود: در دوره گذشته، در تعدادی از شهر‌ها و تیره‌های عشایری به دلیل استقبال‌نکردن داوطلبان، شرایط لازم برای برگزاری انتخابات شورا‌ها فراهم نشد، اما در این دوره با تلاش عوامل اجرایی، زمینه برگزاری انتخابات در همه مناطق واجد شرایط فراهم شده است.

احراز هویت و شمارش الکترونیکی آرا؛ دو مزیت مهم انتخابات

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس، با تاکید بر اهمیت سلامت انتخابات بیان کرد: احراز هویت رای‌دهندگان بر اساس سازوکار‌های الکترونیکی و بیومتریک، از جمله قابلیت‌های این شیوه برگزاری است که می‌تواند از بروز تخلفاتی مانند ثبت رای تکراری جلوگیری کند و اعتماد مردم به فرایند انتخابات را افزایش دهد.

علوی ادامه داد: در شیوه‌های سنتی، شمارش و قرائت آرای حوزه‌های انتخابیه، به‌ویژه در شهر‌های بزرگ با تعداد زیاد داوطلبان، زمان‌بر بود و احتمال بروز خطای انسانی نیز وجود داشت؛ اما در روش الکترونیکی، شمارش آرا با سرعت بیشتری انجام می‌شود و نتایج هر شعبه به شکل منظم قابل استخراج است.

او، تسریع در تجمیع آرا و اعلام نتایج را از دیگر مزایای این روش دانست و گفت: انتظار می‌رود اجرای صحیح این فرایندها، ضمن کاهش نگرانی‌ها و اعتراض‌های احتمالی، زمینه افزایش اعتماد عمومی و مشارکت در انتخابات‌های آینده را فراهم کند.

تغییر در سازوکار انتخاباتی و افزایش نقش احزاب

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس، با اشاره به تغییرات قانون انتخابات شورا‌ها اظهار کرد: در این دوره، برخی سازوکار‌های مربوط به احراز صلاحیت داوطلبان تغییر کرده و تعداد مراجع بررسی صلاحیت از چهار مرجع به پنج مرجع افزایش یافته است.

علوی، با اشاره به جایگاه احزاب در قانون جدید انتخابات گفت: تقویت نقش احزاب و حرکت از فعالیت‌های مقطعی انتخاباتی به سمت مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی سیاسی، از رویکرد‌های مورد توجه در این قانون است.

او افزود: امیدواریم تقویت جایگاه احزاب و افزایش مسئولیت‌پذیری آنها در فرایند انتخابات، در آینده به سایر انتخابات کشور نیز تسری پیدا کند.

رعایت قانون، صیانت از آرای مردم و افزایش مشارکت

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس، رعایت قانون، تامین امنیت و سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم را از مهم‌ترین وظایف مجریان انتخابات برشمرد و گفت: رای مردم حق‌الناس است و برگزارکنندگان انتخابات موظف‌اند این فرایند را با رعایت کامل قانون و در نهایت صحت و سلامت اجرا کنند.

علوی افزود: در کنار انجام دقیق وظایف اجرایی، افزایش مشارکت داوطلبان و رای‌دهندگان نیز اهمیت دارد و کمیته‌های مربوط در ستاد انتخابات کشور و استان برای تحقق این هدف فعالیت می‌کنند.

او، با اشاره به تاثیر شرایط کشور و تحولات امنیتی بر زمان‌بندی انتخابات گفت: فرایند برگزاری انتخابات شورا‌ها تحت تأثیر تحولات و شرایط ناشی از جنگ قرار گرفت و زمان‌بندی اجرای آن با تغییراتی همراه شد.

علوی، با قدردانی از داوطلبان انتخابات، مراجع پنج‌گانه بررسی صلاحیت‌ها، هیات‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها و بخش‌ها و کارشناسان برگزارکننده انتخابات اظهار امیدواری کرد که مراحل باقی‌مانده انتخابات نیز با همکاری همه دستگاه‌های مسئول و در چارچوب برنامه‌های اعلامی وزارت کشور انجام شود.

منبع: استانداری فارس