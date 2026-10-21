باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ دکتر فرزانه انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد امروز در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای نمونه کیفی آذربایجان‌غربی که با حضور استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان کشوری و استانی و فعالان اقتصادی در سالن رخشاء شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد؛ بر ضرورت گذر از رویکردهای سنتی به ارزش‌افزایی اقتصادی، تسهیل صادرات و ارتقای زیرساخت‌های آزمایشگاهی تأکید کرد.

تلفیق استاندارد با دیپلماسی تجاری و توسعه صادرات

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این همایش با اشاره به هم‌زمانی هفته استاندارد و روز صادرات موقعیت ژئوپلیتیک، مرزی و وجود منطقه آزاد در آذربایجان‌غربی را برای حوزه تجارت و صنعت حیاتی خواند و گفت: استاندارد تنها محدود به نمونه‌برداری از محصولات نیست بلکه پیونددهنده واقعی تولیدکننده به بازار و ابزاری کلیدی در خدمت اقتصاد و توسعه است.

وی با تمجید از نگاه مثبت استاندار آذربایجان‌غربی به مقوله کیفیت، ایمنی و سلامت بر لزوم هم‌ترازسازی برنامه‌های استانی با سیاست‌های کلان سازمان تأکید کرد و افزود: هدف ما ایجاد ارزش‌افزوده از مسیر استاندارد است در همین راستا تدوین استانداردهای پژوهشی و دانش‌گرا بر پایه داده‌ها به منظور حمایت از جوانان، تجار و سرمایه‌گذاران آینده در دستور کار قرار دارد.

استقرار نظام نظارت مبتنی بر ریسک و کاهش بروکراسی اداری

دکتر انصاری با اعلام خبر خروج سازمان ملی استاندارد از مدل‌های سنتی و پیاده‌سازی دستورالعمل نظارت مبتنی بر ریسک با الگوبرداری از تجارب موفق جهانی نظیر ژاپن تصریح کرد: در این ساختار نوین به‌جای آزمون تمام اقلام یک کالا تمرکز خود را بر موارد پرریسک نظیر آلاینده‌های فلزی معطوف می‌کنیم تا بار اجرایی از دوش تولیدکنندگان برداشته شود و همچنین برای واحدهایی که استمرار کیفیت خود را به اثبات رسانده‌اند سیستم‌های تشویقی و کاهش دفعات نمونه‌برداری اعمال خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم تسریع در فرآیندهای ترخیص و صدور گواهی مبدأ تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد تأخیر در صدور گواهی‌ها موانعی را برای صادرکنندگان ایجاد کند و تطبیق پیش از صادرات محصولات با استانداردهای کشور مقصد از طریق تحلیل صلاحیت راهکاری جدی برای پیشگیری از چالش در بازارهای بین‌المللی است.

رئیس سازمان ملی استاندارد به بازنگری ساختاری اخیر و راه‌اندازی مرکز راهبری حلال اشاره کرد و این مرکز را مرجع رسمی و قانونی یکپارچه‌سازی فعالیت‌های این حوزه برشمرد.

وی همچنین بر ضرورت ارتقا و تجهیز دقیق آزمایشگاه‌های مرجع و مرزی استان تأکید کرد و افزود: با تجهیز آزمایشگاه‌های داخلی از خروج نمونه‌ها به کشورهای همجوار برای آزمون‌های صادراتی و اتلاف منابع جلوگیری خواهیم کرد البته در حوزه سلامت و ایمنی مردم هیچ‌گونه مسامحه‌ای نخواهیم کرد و این موارد خط قرمز ماست.

دکتر انصاری در بخش پایانی سخنان خود بر لزوم تشکیل تیم‌ها و کلینیک‌های مشاوره‌ای برای عارضه‌یابی خطوط تولید و کاهش ضایعات صنعتی تأکید کرد و اظهار کرد: بسیاری از چالش‌های تولید با مشاوره‌های ساده فنی قابل حل است و برای تحقق تولید رقابت‌پذیر نیازمند تقویت هم‌افزایی بین‌دستگاهی، بهره‌گیری از آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت‌شده بخش خصوصی و مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران هستیم تا با شفاف‌سازی فرآیندها زمینه آرامش خاطر فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان بیش از پیش فراهم شود.

این همایش با تجلیل از واحدهای نمونه کیفی استان آذربایجان‌غربی و تأکید بر استمرار پایش‌های دوره‌ای به کار خود پایان داد.

در پایان دکتر رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به پاس حمایت‌ها و نگاه راهبردی به حوزه‌های تولید، ایمنی و کیفیت، توسط دکتر فرزانه انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفت.