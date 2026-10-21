بندهای خاکی غیراستاندارد در بالادست شهر گزیک با هدف بهبود مسیر عبور رواناب‌ها و پیشگیری از خطر سیلاب بازگشایی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -  علیرضا کرباسچی، سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: این اقدام پیشگیرانه با هدف جلوگیری از آب‌گرفتگی معابر و بروز خسارات احتمالی ناشی از بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب انجام گرفت.

بندهای خاکی مذکور به‌صورت غیرکارشناسی و دستی در بالادست شهر احداث شده بودند که پس از شناسایی و با تعامل، گفت‌وگو و جلب رضایت اهالی بومی، اقدامات لازم برای بازگشایی و اصلاح مسیر جریان آب صورت پذیرید.

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به اهمیت رعایت اصول فنی در سازه‌های آبخیزداری افزود: در این فرایند، ضمن هماهنگی با ساکنان منطقه و تبیین ضرورت رعایت نکات ایمنی، بر مدیریت صحیح رواناب‌ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای حفاظت از جان و اموال شهروندان تأکید شد.

این اقدام در راستای افزایش آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی، مدیریت خطر سیلاب و صیانت از زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی شهر گزیک اجرایی شده است.

برچسب ها: منابع طبیعی ، سیلاب
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