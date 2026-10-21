باشگاه خبرنگاران جوان - طیبه جهانی‌دفاعی اظهار کرد: براساس آخرین آمار وزارت بهداشت تنها ۴ درصد دانش‌آموزان گروه سنی ۷ تا ۱۰ سال، ۳۰ دقیقه در روز تحرک دارند و مابقی فاقد تحرک جدی هستند.

او گفت: این وضعیت نشان‌دهنده شرایط نامطلوب چاقی و اضافه وزن در بین دانش‌آموزان است که باید تلاش کنیم با همراهی والدین، کم‌تحرکی دانش‌آموزان را مداوا کرده و جلوی بیماری‌های غیرواگیر، به‌ویژه بیماری‌های قلبی را بگیریم.

رئیس گروه دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش افزود: وزارت آموزش و پرورش، برنامه‌های متعددی را در قالب ارتقای سلامت و تندرستی دانش‌آموزان، به‌ویژه افزایش سواد سلامت و فعالیت‌های ورزشی دنبال می‌کند تا با تحرک‌بخشی به دانش‌آموزان، زمینه امیدآفرینی را نیز فراهم کند.

جهانی‌دفاعی، به آغاز المپیاد ورزشی دانش‌آموزان در بیش از ۷۴۷ منطقه آموزشی کشور اشاره کرد و گفت: در هفته تربیت بدنی، برنامه‌های متنوعی در آموزش و پرورش تدارک دیده شده که افتتاح میدان پویا، میدان همدلی و برگزاری انتخابات انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی، از جمله این برنامه‌هاست.

او افزود: تلاش ما بر این است تا با اجرای این برنامه‌ها در طول سال تحصیلی، بتوانیم به ترویج سبک زندگی سالم و افزایش مهارت زندگی و شاداب‌سازی و سرزندگی نسل آینده کمک کنیم.

رئیس گروه دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: ما در رسیدن به جامعه پویا، باید دانش‌آموزانی پویا و مدرسه‌ای با نشاط داشته باشیم تا نسل آینده با امیدواری بیشتر بتوانند فعالیت‌های مختلفی را انجام دهند.

جهانی‌دفاعی ادامه داد: ما در این مسیر، به کمک همه دستگاه‌های برون‌سازمانی و مشارکت والدین نیاز داریم تا ارتقای سلامت عمومی در جامعه اتفاق بیفتد.

او افزود: در برگزاری المپیاد ورزشی دانش‌آموزی، همه دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم، مخاطبان ما هستند و این رویداد مرحله به مرحله تا رسیدن به مسابقات کشوری ادامه پیدا خواهد کرد.

رئیس گروه دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: در استان اردبیل نیز با توجه به شرایط مطلوب ارتقای سرانه فضا‌های ورزشی در مدارس، تلاش جدی بر این است تا این المپیاد به شکل مطلوب و با مشارکت حداکثری دانش‌آموزان و مربیان ورزشی برگزار شود.

منبع: آموزش و پرورش