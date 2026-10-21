باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی‌اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا با تأکید بر نقش تعامل مردم با نیرو‌های نظامی و انتظامی در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، مرز‌های استان کرمانشاه را از امن‌ترین مرز‌های کشور دانست و بر ضرورت تقویت آمادگی عملیاتی، ارتقای آموزش‌های تخصصی و توسعه هوشمندسازی مرزبانی تأکید کرد.

وی به همراه سردار کیاست سپهری، فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه، با هدف ارزیابی عملکرد مرزبانان از یگان‌های مرزی شهرستان قصرشیرین بازدید کرد و در جمع مرزداران، آمادگی عملیاتی و توان رزمی نیرو‌ها را از الزامات انجام موفق مأموریت‌های مرزبانی برشمرد.

وی با قدردانی از تلاش مرزبانان در برقراری نظم و امنیت منطقه اظهار کرد: حفظ امنیت، مهم‌ترین و سنگین‌ترین مأموریت در نظام جمهوری اسلامی است و مرزبانان با بهره‌گیری از توانمندی‌ها و تجهیزات موجود برای اجرای هدفمند این مأموریت تلاش می‌کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا با تأکید بر ضرورت اجرای صحیح تاکتیک‌های مرزی، افزایش آموزش‌های مهارتی و ارتقای توان رزمی نیرو‌ها را ضروری دانست و افزود: آموزش باید به‌صورت سازمان‌یافته دنبال شود؛ چراکه نقش مؤثری در مهارت‌افزایی کارکنان و افزایش آمادگی عملیاتی آنان دارد.

جاویدان همچنین هوشمندسازی مرزبانی را از محور‌های مهم ارتقای توان عملیاتی دانست و با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه، از تلاش‌های صورت‌گرفته برای توسعه این بخش قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش مردم در تثبیت امنیت مناطق مرزی گفت: در دهه‌های گذشته تحرکات گروهک‌ها و بیگانگان در برخی مناطق مرزی استان مشاهده می‌شد، اما همبستگی و تعامل مردم غیور این خطه با مسئولان و نیرو‌های نظامی و انتظامی موجب شده است دیگر شاهد آن جریانات و ناامنی‌ها نباشیم.

دیدار فرمانده مرزبانی فراجا با مردم و مرزداران گیلان‌غرب

فرمانده مرزبانی فراجا در ادامه حضور در استان کرمانشاه، با شرکت در نماز جماعت مغرب و عشا در مسجد جامع گیلان‌غرب، با مردم نمازگزار و مرزداران این شهرستان دیدار کرد.

این دیدار با هدف تقویت تعامل میان مرزبانی و مردم، ارج نهادن به جایگاه مرزنشینان و تأکید بر نقش مشارکت مردمی و تلاش مرزداران در حفظ امنیت و آرامش پایدار مناطق مرزی انجام شد.

حضور فرمانده مرزبانی فراجا در جمع مردم و مرزداران گیلان‌غرب

فرمانده مرزبانی فراجا همچنین با حضور در مسجد جامع گیلان‌غرب با حضور در نماز جماعت مغرب و عشا با مردم نمازگزار و مرزداران این شهرستان دیدار کرد.

این حضور در راستای تقویت تعامل با مردم، ارج نهادن به جایگاه مرزنشینان و تأکید بر نقش مردم و مرزداران در حفظ امنیت و آرامش پایدار مناطق مرزی انجام شد.