باشگاه خبرنگاران جوان _ حسین سیمایی صراف چهارشنبه ۲۹ مهرماه در جمع دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان ضمن گرامیداشت یاد فرهیختگن کرمان و همچنین یاد شهدا، اظهار کرد: آموزش عالی امروز، پیشرفت‌ها و رشد آموزش عالی بعد از انقلاب مدیون امامین انقلاب است.

وی افزود: سال ۵۷ تعداد ۱۵۰ هزار دانشجو در کشور داشتیم و امروز هر ساله بین سه تا چهار میلیون دانشجو داریم و دانشگاه‌ها از آموزشی به پژوهشی ارتقا یافته و در امتداد این، دانشگاه‌ها فناور هم شدند.

سیمایی بیان کرد: ۶۰ پارک علم و فناوری و ۱۶ هزار واحد و هسته فناور داریم. بیش از ۱۶۰ هزار شاغل در این شرکت‌ها و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی این شرکت‌هاست.

وزیر علوم در ادامه گفت: دانشگاه محیط عقلانیت و گفت‌و‌گو و محیطی است که باید مدارا، تحمل و همزیستی با همدیگر را یاد بگیریم؛ جامعه‌پذیر شده و به فرهیختگی و توسعه شخصیت خودمان کمک کنیم.

وی با اشاره به اینکه فرصت دانشجویی بهترین و بخش مهم عمر انسان است، افزود: خودمان را نباید محدود به یک کار کنیم. می‌آییم دانشگاه تا فرهیخته، تربیت و انسانی فرهنگی بشویم و تا ممکن است باید خودمان را با عرصه‌های و حوزه‌های دیگر آشنا کنیم.

سیمایی ضمن گرامیداشت یاد مرحوم علیرضا افضلی‌پور بنیانگذار دانشگاه شهید باهنر کرمان، اظهار کرد: این اوج مسئولیت اجتماعی یک انسان فرهیخته را نشان می‌دهد که، چون با هزینه ملت بورسیه شده، خود را بدهکار ملت می‌دانست و این فهم با تخصص به دست نمی‌آید بلکه باید فرزانگی و فرهیختگی هم پیدا کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگر سخنانش با اشاره به شرایط کشور، بیان کرد: دانشجویان باید به خوبی شرایط کشور را تحلیل و فهم بکنند که ایران با بیش از ۴۰ سال تحریم، درگیر چند جنگ عظیم و گسترده شده و در این جنگ‌ها عزت و اقتدارش به دنیا اثبات شد و در عین حال نمی‌توان انکار کرد که مشکلاتی برای کشور ایجاد و هزینه‌هایی تحمیل شد.

وی افزود: میزان تاب‌آوری ایران خیلی بالاست و سهم بزرگی از این امر مربوط به سیاست‌گذاری و راهبرد‌های رهبر شهید است و ملت و همت مردم کمک کرد به این تاب‌آوری رسیده‌ایم.

سیمایی با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی دانشجویان در این نشست بیان کرد: فکر نکنید کسی که در وزارتخانه و یا رئیس دانشگاه است، مشکلات را نمی‌داند و یا حل آن کار پیچیده‌ایست. مشکل، مدیریت است که کم‌توجهی شده، مشورت نشده و بسیاری از مواقع، کار نیازمند منابع است.

وی با اشاره به خدمات نظام در گسترش آموزش عالی، افزود: اکنون دانشگاه در نقاط مرزی کشور هم وجود دارد و به نیاز اجتماعی پاسخ می‌دهد، اما امکانات پاسخگوی برخی نیاز‌ها نیست و باید متناسب با نیاز کار کرد.

وزیر با اشاره به اینکه کشور درگیر جنگ است، گفت: یارانه مستقیم دانشجویان ساکن خوابگاه در یک ترم ۸۰ میلیون تومان و با هزینه غیرمستقیم ۱۰۰ میلیون تومان است. اسکان خوابگاه مجردی هر ترم ۵۰ میلیون تومان، خوابگاه متاهلی ۳۰۰ میلیون تومان و این کف هزینه هاست.

وی با بیان اینکه نظام اسلامی علاوه بر آموزش رایگان، یارانه‌های دیگر را هم می‌دهد؛ اظهار کرد: کشور ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تغذیه دانشجویی پیش‌بینی کرده است.

سیمایی در بخش دیگری از سخنانش در جمع دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به بخش خصوصی و فعالیت اقتصادی اعلام کرد: دانشجویان باید از اکنون به فکر خلاقیت و نوآوری باشند.

وزیر علوم با اشاره به اینکه وظیفه دولت بسترسازی است و دانشجو باید کار کند، گفت: دانشجویان علوم انسانی هم می‌توانند آموخته‌های خود را تبدیل به محصول کنند و این فقط مخصوص مهندسی و ... نیست.

وی خطاب به دانشجویان بیان کرد: به پارک‌های علم و فناوری مراجعه کنید تا ببینید چگونه آموزش را تبدیل به حل مشکل و مسئله کشور و تبدیل به ثروت کرده‌اند.

سیمایی با بیان اینکه رتبه علمی ایران در دنیا، رتبه بزرگی است. کشوری که ۴۰ سال تحریم و مورد تجاوز‌های متعدد قرار گرفته، اما به این مقام دست یافته است.

وی همچنین با بیان اینکه برخی درخواست‌های دانشجویان خارجی قابل اجابت است، افزود: دانشجویان ایرانی باید با دانشجویان خارجی تعامل داشته باشند. آموزش باعث ارتقاء و توسعه صلح می‌شود و برای بشریت آسایش به ارمغان می‌آرود به ویژه اگر محیط آموزشی تعاملی و بین‌المللی باشد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید دوباره بر تداوم آموزش حضوری گفت: با وجود همه مشکلات، تصمیم نظام بر حضوری شدن دانشگاه‌هاست.

منبع:ایسنا