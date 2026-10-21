باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد قلندری امروز در جلسه‌ی بررسی و مدیریت ناترازی مصرف انرژی با تأکید بر لزوم تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی برای مدیریت مصرف انرژی و بهینه‌سازی تولید، اظهاد کرد: توسعه پروژه‌های انرژی خورشیدی در شهرک‌های صنعتی اردبیل برای تأمین پایدار انرژی واحد‌های تولیدی و جبران ناترازی‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

او با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی جامع و اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی در حوزه مدیریت مصرف انرژی خانگی و صنعتی، بر لزوم اتخاذ راهکار‌های عملیاتی تأکید کرد.

فرماندار اردبیل با بیان اینکه تأمین انرژی پایدار برای صنایع شهرستان از اولویت‌های اساسی است، تصریح کرد: در این راستا، پروژه‌های احداث نیروگاه‌ها و سامانه‌های انرژی خورشیدی در شهرک‌های صنعتی اردبیل کلید خورده و اجرای آنها شتاب گرفته است تا واحد‌های تولیدی با دغدغه‌ی کمتری در زمینه تأمین انرژی مواجه باشند.

قلندری در ادامه به اقدامات انجام‌شده در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه تأمین سوخت دوم حوزه‌های کشاورزی و گلخانه‌ای با موفقیت انجام شده است تا در فصل سرما مشکلی در این بخش ایجاد نشود. همچنین به واحد‌های صنعتی و تولیدی توصیه می‌شود نسبت به دوگانه‌سوز کردن تجهیزات خود اقدام نمایند و در این مسیر، بسته‌های تشویقی و تسهیلات حمایتی پیش‌بینی شده است.

او بر نظارت دقیق بر نحوه مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: شناسایی مصارف نامتعارف و برخورد قاطع با انشعابات و مصارف غیرمجاز از تکالیف مهمی است که با دقت رصد می‌شود و ضرورت دارد تحلیلی دقیق از نسبت مصارف مجاز و غیرمجاز ارائه گردد.

قلندری با تأکید بر نقش بی‌بددیل رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی عمومی، خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف انرژی صرفاً با بخشنامه محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند همراهی عموم شهروندان است و در این راستا باید از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی استان برای ترویج فرهنگ بهینه‌سازی مصرف بهره گرفت.

منبع: فرمانداری