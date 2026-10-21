مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تخصیص ۷ هزار و ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای پیشبرد پروژه‌های مسکن حمایتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در تشریح آخرین دستاوردهای این سازمان در حوزه تأمین مسکن و زمین اظهار داشت: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تاکنون برای ۱۶۳ هزار و ۶۵۲ خانوار دارای سه و چهار فرزند زیر ۲۰ سال، زمین تأمین شده است.

وی با اشاره به جهش چشمگیر آمار واگذاری‌ها افزود: در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، تعداد قراردادهای واگذاری و تحویل زمین در این بخش حدود ۲۰ هزار مورد بود که این رقم طی حدود دو سال گذشته با تلاشی مستمر به ۸۳ هزار و ۷۶۳ فقره افزایش یافته است.

هدف‌گذاری واگذاری زمین به ۲۰۰ هزار خانوار تا پایان سال

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تأکید بر لزوم ارتقای سرعت اجرای طرح‌های تأمین زمین و مسکن بیان کرد: انتظار می‌رود با اهتمام مضاعف مجموعه‌های استانی و دستگاه‌های ذی‌ربط، روند اجرای این پروژه‌ها شتاب گرفته و تعداد خانوارهای بهره‌مند از زمین تا پایان سال جاری به ۲۰۰ هزار خانوار بالغ گردد.

نبیان با تأکید بر ضرورت صیانت از پروژه‌ها در برابر نوسانات اقتصادی تصریح کرد: در برخی پروژه‌ها، با وجود پیگیری‌های انجام‌شده و پیش‌بینی منابع مالی، تعیین تکلیف نهایی با تأخیر مواجه شده است که این امر باید با جدیت پیگیری شود؛ چرا که تأخیر در اجرا می‌تواند به دلیل فشارهای تورمی، بار مالی مضاعفی بر پروژه‌ها تحمیل کند. وی ضمن اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در استان‌های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و همدان، خواستار تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌های این استان‌ها و افزایش سرعت اجرای طرح‌های حمایتی مسکن شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی شفاف درباره خدمات و اقدامات انجام‌شده در بخش مسکن خاطرنشان کرد: انعکاس دستاوردهای دستگاه‌های مسئول به جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ لذا هماهنگی با مبادی ذیربط جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز و تسریع در اجرای پروژه‌ها باید در اولویت قرار گیرد تا خدمات ارائه‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست مردم برسد.

هم‌افزایی بین‌بخشی و رفع موانع اجرایی

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان بر لزوم هم‌افزایی حداکثری میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مستمر مصوبات و رفع موانع مالی و اجرایی تأکید کرد و خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها یادآور شد: مدیران کل موظفند فرآیندی را که برای پروژه‌های عمرانی خود سازمان طی می‌کنند، با همان دقت و انگیزه برای پروژه‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و قرارگاه سازندگی امام حسن مجتبی (ع) نیز دنبال نمایند.

برچسب ها: مسکن ، تولید مسکن
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