دبیر هیات عالی گزینش کشور گفت: سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی، مبنای عمل دولت چهاردهم در فرایند گزینش است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شهاب جلیلوند در نشست گزینشگران استان با اشاره به اینکه اردبیل مقصد هشتمین سفر استانی مدیران هیات عالی گزینش در دولت چهاردهم است، اظهار کرد: سالانه بیش از ۵۰۰هزار پرونده در نهاد گزینش مطرح می‌شود که بررسی آنها توسط ۱۳هزار گزینشگر در هر ۳ قوه و دستگاه‌های اجرایی، کاری بسیار سنگین و پرحجم است.

او با اشاره به حساسیت بالای تصمیم‌گیری درباره آینده و سرنوشت کاری شهروندان افزود: استان اردبیل با پیشینه مردمان نجیب و شریف خود، از ظرفیت‌های انسانی بسیار ارزشمندی برای توسعه دستگاه‌های اجرایی برخوردار است.

دبیر هیات عالی گزینش کشور با اشاره به استقرار یک‌هفته‌ای بازرسان این هیات در استان اردبیل، تصریح کرد: با همکاری استانداری اردبیل، هسته‌های گزینش استان مورد ارزیابی قرار گرفتند و شکایات واصله از سوی داوطلبان بررسی شد که بخشی از آن در تهران پیگیری خواهد شد.

جلیلوند در ادامه با اشاره به موفقیت‌های استان اردبیل در برخی حوزه‌های گزینشی، بیان کرد: گزارش این سفر در اسرع وقت به استاندار ارائه و با همت مدیران، این ظرفیت‌های انسانی ارزشمند در راستای جذب جوانان و نخبگان برای توسعه استان به‌کارگیری خواهد شد.
منبع: مهر

برچسب ها: هسته گزینش ، دستگاه های اجرایی ، جذب جوانان
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