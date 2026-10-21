باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ فرج سودانی در فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان گفت: در راستای مبارزه بی‌امان با پدیده شوم قاچاق سوخت، ماموران انتظامی با کار اطلاعاتی و با همکاری و حضور دادستان و اکیپ‌های دریابانی، طی یک عملیات هدفمند موفق به شناسایی انبار دپوی گازوئیل قاچاق شدند.

سرهنگ سودانی با اشاره به حجم بالای سوخت کشف‌شده تصریح کرد: در بازرسی از این انبار، ۲۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق که به‌صورت غیرقانونی دپو شده بود، کشف شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع و مستمر با قاچاقچیان سوخت، خاطرنشان کرد: یک متهم در این پرونده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق سوخت و کالا، مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

سارقان حرفه‌ای گرفتار دام پلیس آگاهی ماهشهر

سرهنگ کامران خوشناموند فرمانده انتظامی ماهشهر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت در سطح شهرستان ماهشهر، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیسی و گشت‌زنی نامحسوس، ۲ سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیس و مواجهه با مستندات و ادله مربوطه، به ۱۵ فقره انواع سرقت شامل ۵ فقره سرقت منزل، ۳ فقره سرقت مشاعات، ۲ فقره سرقت موتورسیکلت، ۲ فقره سرقت معابر و اماکن و ۳ فقره سرقت خودرو، تلفن همراه و سایر سرقت‌ها اعتراف کردند.

سرهنگ خوشناموند در پایان به مشارکت مردم و دستگاه‌ها و همکاری آن‌ها با پلیس برای کاهش وقوع سرقت اشاره کرد و گفت: با رعایت اصول حفاظتی و مراقبتی و همچنین توجه به هشدارهای پلیس می‌توان از وقوع بسیاری از سرقت‌ها پیشگیری کرد.

دستگیری سارقان حرفه‌ای منازل روستای سرتیوک هفتکل

سرهنگ علی تقی‌پور فرمانده انتظامی هفتکل گفت: مأموران پلیس آگاهی با اقدامات پلیسی و کار اطلاعاتی، ۲ سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در عملیات‌های جداگانه و غافلگیرانه آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی در ادامه بیان داشت: متهمان در تحقیقات پلیس به ۱۹ فقره سرقت منازل روستای سرتیوک اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان هفتکل با بیان اینکه شهروندان زیان‌دیده جهت پیگیری اموال خود به آگاهی شهرستان مراجعه کنند، تصریح کرد:متهمان پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با قرار صادره روانه زندان شدند.

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در باوی

سرهنگ حسن شیخی‌سعید فرمانده انتظامی شهرستان باوی گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت برخورد با سارقان، فروشندگان سلاح غیرمجاز و توقیف وسایل نقلیه متخلف در این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: ماموران پلیس در اجرای این طرح، تعداد ۱۹ دستگاه موتورسیکلت و ۲۰ دستگاه خودروی فاقد پلاک، فاقد مدارک و پلاک مخدوش را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان باوی بیان داشت: در این طرح تعداد ۷ قبضه سلاح جنگی و شکاری فاقد مجوز و ۵ فقره انواع سرقت کشف شد.

سرهنگ شیخی‌سعید با اشاره به اینکه در این طرح ۲۷ نفر متهم شامل ۱۴ نفر محکوم متواری، ۵ نفر حامل سلاح غیرمجاز، ۶ نفر سارق و ۲ نفر معتاد متجاهر دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کشف بیش از یک هزار لیتر سوخت قاچاق در مسجدسلیمان

سرهنگ علی عباسی فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان گفت: در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و برخورد با قاچاقچیان فرآورده‌های نفتی، ماموران پلیس آگاهی و پاسگاه انتظامی گلگیر حین انجام مأموریت، یک دستگاه خودروی نیسان را شناسایی و مورد بررسی قرار دادند که در جریان آن، یک‌هزار و ۱۴۰ لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

وی بیان کرد: سوخت مکشوفه پس از طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد و فرد دستگیرشده نیز جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان در پایان بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق سوخت و صیانت از سرمایه‌های ملی تأکید کرد.

پاکسازی محلات رامهرمز از خرده‌فروشان مواد مخدر

سرهنگ هدایت شهبازی فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز گفت: در راستای ارتقای امنیت و آرامش شهروندان، طرح امنیت محله‌محور پلیس با تمرکز بر خرده‌فروشان مواد مخدر اجرا شد.

وی با بیان اینکه در این عملیات اکیپی از پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس اطلاعات و کلانتری ۱۲ شهرستان مشارکت داشتند، افزود: با هماهنگی قضایی و بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقدار تقریبی ۴۵۰ گرم مواد از نوع تریاک را کشف کردند.

سرهنگ شهبازی تصریح کرد: در این عملیات ۳ متهم دستگیر و پس از تکمیل پرونده برای رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند.

دستگیری سارق حرفه‌ای خودرو در اندیمشک

سرهنگ سید شمس‌اله موسوی فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک گفت: مأموران انتظامی پاسگاه قلعه‌لور شهرستان اندیمشک در راستای مقابله با سرقت و برقراری نظم و امنیت، با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی یک سارق حرفه‌ای خودرو شدند.

وی افزود: ماموران پلیس در جریان این عملیات و پس از تعقیب و گریز و استفاده از قانون بکارگیری سلاح، موفق به دستگیری متهم شده و یک دستگاه خودروی پراید سرقتی را که از استان لرستان به سرقت رفته بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک تصریح کرد: در ادامه اقدامات پلیسی ۱۱ فقره سرقت خودرو نیز کشف شد و متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ موسوی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با سارقان، از شهروندان خواست: ضمن رعایت نکات پیشگیرانه، در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

پایان سرقت‌های سریالی در خرمشهر با دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای و کشف ۱۲ فقره سرقت

سرهنگ علی رحیمی فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق، داخل خودرو و مشاعات منزل با شیوه و شگرد مشترک در سطح شهرستان خرمشهر، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات پلیسی، موفق به شناسایی ۲ سارق حرفه‌ای شدند و پس از هماهنگی قضائی طی ۲ عملیات منسجم و هماهنگ آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ رحیمی در ادامه گفت: در بازرسی از مخفیگاه‌های متهمان، مقادیر قابل توجهی اموال سرقتی کشف شد و متهمان در تحقیقات تکمیلی به ارتکاب ۱۲ فقره سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست: ضمن رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس خوزستان