به دلیل نقض حکم دادگاه از سوی کواکبیان، حکم محکومیت منع فعالیت رسانه‌ای وی به مدت ۸ ماه افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهر ماه سال گذشته مصطفی کواکبیان، فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس در یک برنامه تلویزیونی ادعایی مطرح کرده بود که برای ارائه مدارک و مستندات به مرجع قضایی احضار شد که بدلیل عدم ارائه مدارک و مستندات معتبر در مورد اظهاراتش، کیفرخواست از سوی دادسرا صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شد.

در همان زمان این فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس، مجددا با حضور در یک برنامه تلویزیون اینترنتی وابسته به یکی از موسسات مطبوعاتی کشور، ادعا‌های قبلی خود را تکرار کرد که در رابطه با این موضوع نیز برای این رسانه و فعال سیاسی پرونده قضایی تشکیل شد.

پس از رسیدگی به پرونده در دادگاه، حکم مقتضی صادر شد

طبق حکم صادره نماینده سابق مجلس به ۱۴ ماه حبس محکوم شد که این حکم به مدت ۴ سال به صورت تعلیقی بود. 

این نماینده سابق مجلس همچنین به ۲ سال منع فعالیت رسانه‌ای اعم از مصاحبه با رادیو و تلویزیون و انتشار هرگونه مطلب در رسانه ها، پایگاه‌های خبری و ... محکوم شد.

حال با وجود حکم محکومیت این فعال سیاسی مبنی بر منع فعالیت رسانه‌ای به مدت ۲ سال، وی در روز‌های اخیر با وجود علم و آگاهی از منع فعالیت رسانه‌ای اقدام به انجام مصاحبه با یکی از رسانه‌ها کرده است که این کار خلاف و نقض حکم قطعی دادگاه محسوب می‌شود. 

به دلیل نقص حکم دادگاه از سوی این فعال سیاسی، مطابق قانون حکم محکومیت وی در مورد منع فعالیت رسانه‌ای به میزان یک سوم از کل مدت محکومیت، افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر محکومیت منع فعالیت رسانه‌ای کواکبیان از ۲ سال به ۲ سال و ۸ ماه افزایش خواهد یافت. 

گفتنی است در صورت تکرار نقض حکم دادگاه از سوی این فرد، مطابق قانون مدت باقی مانده منع فعالیت رسانه‌ای وی به حبس تبدیل خواهد شد.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: دادگاه ، کواکبیان
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