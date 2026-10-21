باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

راهکار کارشناس اقتصادی برای کاهش هزینه‌های کشور + فیلم

با انجام برخی کار‌ها می‌توان هزینه‌های جاری کشور را کاهش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با انجام برخی اقدامات توسط مسئولان و مردم می‌توان هزینه‌های جاری کشور را کاهش داد.

مطالب مرتبط
راهکار کارشناس اقتصادی برای کاهش هزینه‌های کشور + فیلم
young journalists club

جنگ با ایران؛ پاشنه آشیل ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا + فیلم

راهکار کارشناس اقتصادی برای کاهش هزینه‌های کشور + فیلم
young journalists club

اعتراضات جهانی به افزایش قیمت انرژی و تبعات ماجراجویی نظامی آمریکا + فیلم

راهکار کارشناس اقتصادی برای کاهش هزینه‌های کشور + فیلم
young journalists club

غزه در زنجیر قحطی؛ نیم میلیون انسان در یک قدمی مرگ + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
کابل‌های اینترنت جهان؛ زیرساخت‌هایی که در صورت حماقت آمریکا به هدف جنگ تبدیل می‌‍شوند + فیلم‏‎‏‎
۱۷۵۳

کابل‌های اینترنت جهان؛ زیرساخت‌هایی که در صورت حماقت آمریکا به هدف جنگ تبدیل می‌‍شوند + فیلم‏‎‏‎

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
آمریکا در چه شرایطی از جنگ با ایران منصرف می‌شود؟ + فیلم
۹۴۳

آمریکا در چه شرایطی از جنگ با ایران منصرف می‌شود؟ + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
وقتی تریاک به ابزار استعمار بریتانیا در چین تبدیل شد + فیلم
۵۶۱

وقتی تریاک به ابزار استعمار بریتانیا در چین تبدیل شد + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
تناقض میان مواضع حقوق بشری اروپا و برخورد با معترضان + فیلم
۳۷۰

تناقض میان مواضع حقوق بشری اروپا و برخورد با معترضان + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
سیاست‌های واشنگتن و بحران انرژی؛ اروپا در محاصره نارضایتی‌های داخلی + فیلم
۳۶۱

سیاست‌های واشنگتن و بحران انرژی؛ اروپا در محاصره نارضایتی‌های داخلی + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha