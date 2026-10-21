\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0631\u0627 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u062f\u0627\u062f.\n