باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - کارگاه توانمندسازی و هم‌اندیشی اعضای هیأت‌امنا و خادمان آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه استان فارس، با هدف ارتقای سطح کیفی خدمت‌رسانی به زائران، در حرم مطهر حضرت سید علاءالدین‌حسین (ع) شیراز برگزار شد.

در این نشست تخصصی که با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین طاهری شیرازی تولیت حرم مطهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس، معممی‌مقدم مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و جمعی از مدیران و فعالان این عرصه برگزار شد، ابعاد گوناگون مدیریتی، فرهنگی و معنوی خدمت در بقاع متبرکه بررسی شد.

تولیت آستان مقدس حضرت سید علاءالدین‌حسین (ع) در این نشست با تأکید بر اینکه خدمت به خاندان عصمت و طهارت (ع) نباید از سر عادت یا غفلت باشد، اظهار کرد: خادمان این آستان‌های مقدس باید با دلی آگاه، زنده و منطبق با سیره اهل‌بیت (ع) در مسیر خدمت گام بردارند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین طاهری شیرازی با ذکر خاطره‌ای از بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، تصریح کرد: تشویق یا نکوهش دیگران نباید ملاک عمل قرار گیرد؛ آنچه اهمیت و اصالت دارد، تشخیص وظیفه، حرکت در صراط مستقیم الهی و دستیابی به «حیات طیبه» است.

او نیت خالصانه را رمز ماندگاری خدمات برشمرد و افزود: گاهی خدمت بی‌ریای یک خادم در دورافتاده‌ترین بقعه متبرکه استان، ارزشی والا و برکتی ماندگار نزد پروردگار دارد؛ چرا که هرگاه کاری خالصانه برای رضای خدا انجام شود، خداوند خود به آن عزت و بزرگی می‌بخشد.

تولیت حرم مطهر حضرت سید علاءالدین‌حسین (ع) با بیان اینکه همه خادمان مفتخر به حضور بر خوان کرم اهل‌بیت (ع) هستند، خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی خادمان این است که در رفتار، گفتار و شیوه خدمت خود، رنگ و صبغه الهی (صبغة الله) را متجلی سازند.