باشگاه خبرنگاران جوان -مرضیه نصراللهی، در نخستین دیدار خود در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل رومینا چمسورکی دیگر نماینده کشورمان به پیروزی رسید و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت.

وی در این مرحله برابر تانگ چی از چین به رقابت پرداخت و با وجود تلاش برای صعود به فینال، به جدول شانس مجدد راه یافت.

این بانوی ملی‌پوش قمی در دیدار رده‌بندی با پیروزی مقابل ژو فنگ از چین، نشان برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد و افتخاری دیگر برای ورزش استان قم به ارمغان آورد.

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم