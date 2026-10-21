مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باغ ملک از تولید ۴۵۰ هزار بوته نشا توت‌فرنگی در این شهرستان خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، ظرفیت تولید نشا در سال آینده به ۱.۵ میلیون بوته خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید قاسم خورشیدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باغ ملک گفت: در سال جاری ۴۵۰ هزار بوته نشا توت‌فرنگی در این شهرستان تولید شد؛ ظرفیتی که باغ ملک را به یکی از تولیدکنندگان باکیفیت‌ترین نشا توت‌فرنگی در استان خوزستان و جنوب کشور تبدیل کرده است.

‌وی افزود: شهرستان باغ ملک با برخورداری از شرایط اقلیمی مطلوب و پتانسیل بالا در کشت‌های گلخانه‌ای، سالانه حدود ۵ میلیون بوته نشا توت‌فرنگی نیاز دارد که اکنون حدود ۱۰ درصد آن در داخل شهرستان تولید می‌شود. بخشی از این نشا تولیدی، علاوه بر تأمین نیاز باغ ملک، به شهرستان‌های استان خوزستان و همچنین به استان‌های فارس و لرستان ارسال می‌شود.

‌سید قاسم خورشیدی اعلام کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، ظرفیت تولید نشا توت‌فرنگی در سال آینده به ۱.۵ میلیون بوته خواهد رسید که افزایشی چشمگیر است و مسیر توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و تقویت زنجیره تولید توت‌فرنگی در باغ ملک را هموار می‌کند.

 

برچسب ها: توت فرنگی ، محصولات کشاورزی
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