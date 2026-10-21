فرماندار اردبیل گفت: حدود ۴۱۳ شعبه اخذ رأی برای برگزاری انتخابات در اردبیل پیش‌بینی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان فرزاد قلندری در جلسه هماهنگی و بررسی روند آمادگی برگزاری انتخابات با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای دقیق جدول زمان‌بندی انتخابات اظهار داشت: آموزش عوامل اجرایی، دست‌اندرکاران و کاربران شعب، طبق جدول زمان‌بندی مدون در سطح شهرستان اردبیل اجرا شده و همچنان ادامه دارد.

او با اشاره به رصد دقیق ملزومات برگزاری انتخابات تصریح کرد: کاستی‌ها و کمبود‌های احتمالی، با هوشیاری بخشداران و دستگاه‌های اجرایی مربوطه شناسایی و رصد شده و اقدامات و هماهنگی‌های لازم جهت تأمین کامل آنها به سرعت انجام گرفته است تا هیچ‌گونه خللی در روند کار ایجاد نشود.

فرماندار اردبیل، آمار شعب و صندوق‌های اخذ رأی در این شهرستان را اعلام کرد و افزود: برای جمع‌آوری آرای شهروندان در شهرستان اردبیل، حدود ۴۱۳ شعبه اخذ رأی پیش‌بینی شده است که از این تعداد، ۲۸۵ شعبه شهری و ۱۲۸ شعبه روستایی آماده خدمت‌رسانی خواهند بود. همچنین برای این شعب، حدود ۱ هزار و ۲۱ صندوق اخذ رأی در نظر گرفته شده است.

قلندری با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی تیم فنی، ستاد انتخابات و دستگاه‌های متولی، ابراز امیدواری کرد که با مشارکت حداکثری مردم بصیر و انقلابی اردبیل، شاهد انتخاباتی پرشور، امن و در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.

منبع: فرمانداری

برچسب ها: شعبه اخذ رای ، صندوق اخذ رای ، برگزاری انتخابات
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