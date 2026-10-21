رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با حضور در منزل خانواده سرلشکر شهید محمد صالح اسدی از مجاهد‌های این شهید تجلیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص)، در دیدار با خانواده معظم سرلشکر شهید محمد صالح اسدی معاون اطلاعات و امنیت ستادکل نیرو‌های مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص)، در فضایی سرشار از همدلی و عاطفه، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشت و بر تداوم راه او تأکید کرد.

وی در این دیدار گفت: شهید اسدی نماد یک عمر صداقت، فداکاری، بصیرت و خدمت بی‌ادعا در سنگر دفاع از ایران اسلامی بود. او بیش از چهار دهه از عمر پربرکت خود را در میدان‌های حساس پاسداری از انقلاب و برقراری امنیت سپری کرد و نقش‌آفرینی‌های منحصر‌به‌فرد او در حوزه اطلاعات و امنیت، سرمایه‌ای ماندگار برای نیرو‌های مسلح و کشور است.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با تأکید بر نقش شهید اسدی در مسئولیت معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) تصریح کرد: امنیت پایدار امروز ایران اسلامی، مرهون مجاهدت‌های خاموش و فداکاری‌های مردانی است که در سخت‌ترین میدان‌ها، بی‌چشمداشت و صادقانه ایستادند و جان و عمر خود را وقف حفظ این سرزمین و نظام مقدس اسلامی کردند

وی خانواده معظم شهید اسدی و دیگر خانواده‌های معزز شهدای ایران اسلامی را سرمایه و یادگار ارزشمند نظام دانست و گفت: خانواده‌های شهدا، پشتوانه معنوی نیرو‌های مسلح و ملت ایران هستند و همواره مورد تکریم و احترام قرار دارند. دشمنان باید بدانند که راه شهدا با قدرت و اقتدار ادامه دارد و امنیت و آرامش کشور، حاصل ایستادگی همین مردان و همراهی همین خانواده‌های بزرگوار است.

در این دیدار، اعضای خانواده شهید اسدی نیز با قدردانی از اهتمام فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح، بر حفظ آرمان‌های شهید و تداوم مسیر شهیدان و امامین انقلاب در دفاع از اسلام، انقلاب و میهن عزیزمان و پیگیری خونخواهی امام شهید و دیگر شهدای جنایات تروریستی جبهه استکبار در جنگ تحمیلی دوم و سوم امریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

منبع: ستاد کل نیروهای مسلح

برچسب ها: ستاد کل نیروهای مسلح ، خانواده شهید
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