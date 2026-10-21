مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کارون از آغاز برداشت چای ترش از سطح ۱۰ هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد و پیش‌بینی کرد امسال حدود ۲۰ تن محصول برداشت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید نوراله موالی‌زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کارون گفت: عملکرد چای ترش در شهرستان حدود ۲ تن در هکتار است و کشت این محصول با استفاده از ارقام بومی و محلی انجام می‌شود.

‌وی افزود: برداشت چای ترش از ۲۹ مهرماه آغاز شده و تا ۲۰ آبان‌ماه ادامه دارد. روستاهای علوه، غزاویه بزرگ و شیلات از مناطق کشت این محصول در شهرستان کارون هستند.

‌مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کارون با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این محصول بیان کرد: چای ترش تولیدی توسط کشاورزان در بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌شود و بخشی از آن نیز به روش سنتی به فرآورده‌هایی مانند لواشک، شربت و مربا تبدیل می‌شود.

 

 موالی زاده خاطرنشان کرد: این مدیریت طی سه سال متوالی با توزیع رایگان بذر چای ترش، از توسعه کشت این محصول و حمایت از بهره‌برداران پشتیبانی کرده است.

 

برچسب ها: چای ترش ، برداشت چای ترش
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