دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به فیلمسازان و سازندگان فیلم و سریال گفت: فیلم و سریال‌ها به گونه‌ای نباشند، که خانواده‌ها از دیدن آن خجالت بکشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره سیاست‌ها و الزامات شبکه نمایش خانگی گفت: خیلی وقت است سیاست‌ها و الزامات شبکه نمایش خانگی نوشته شده است. با این حال در برخی از بند‌ها اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد.

حجت‌الاسلام خسروپناه در بخش دیگر صحبت‌های خود راجع به برخی سریال‌ها و خروجی‌های آنها گفت: من سخت‌گیری نامعقول را قائل نیستم و معتقدم باید دست هنرمند را باز گذاشت. ولی اینکه خروجی فیلم و سریالی خانواده‌ستیز باشد، خطرناک است. این سریال‌ها را خانواده‌ها می‌خواهند با هم ببینند. من می‌گویم آنها نباید از دیدن سریالی خجالت بکشند. متاسفانه برخی سریال‌ها اینگونه است. یا درگیر تطهیرسازی جنایات آمریکا یا رژیم سابق نشوند.

برچسب ها: فیلم و سریال ، نمایش خانگی
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