ظفر ذاکر با پرتاب ۳۶ متری در کلاس F۵۵ رکورد جهان را شکست، اما رکوردشکنی ورزشکار چینی مانع از کسب مدال طلا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ظفر ذاکر در رقابت‌های پرتاب نیزه کلاس F55 پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، با وجود رکوردشکنی به مدال نقره رسید.

ذاکر با ثبت پرتابی به طول ۳۶ متر، رکورد جهان را که پس از ۲۲ سال در اختیار علی نادری با رکورد ۳۵.۳۰ متر بود، شکست؛ اما دقایقی بعد نماینده چین با پرتاب ۳۷.۶۳ متری رکورد جدیدی به ثبت رساند و به مدال طلا رسید تا نماینده ایران با وجود عملکرد درخشان، در جایگاه دوم قرار بگیرد.

رکورد پیشین این ماده در پارالمپیک ۲۰۰۴ آتن توسط علی نادری به ثبت رسیده بود. به این ترتیب، ذاکر در حالی به مدال نقره بسنده کرد که برای مدتی رکورددار جهان بود، اما فاصله کوتاهی تا قهرمانی در این رقابت‌ها داشت.