باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی وکیل‌پور عضو دفتر مقام معظم رهبری در نشست خبری هنرواره حماسی «خون‌خواهی خورشید» که با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی، حوزوی و اهالی هنر، با محوریت تبیین ضرورت روایتگری هنرمندانه از فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در شیراز برگزار شد، هنر را مهم‌ترین بستر ماندگارسازی مفاهیم انقلابی دانست و گفت: روایتگری فراتر از بیان شفاهی و مکتوب است و هنرمندان رسالت دارند با خلق آثار فاخر، یاد و مکتب شهدا را در ضمیر نسل امروز و آینده تثبیت کنند.

او با تأکید بر اهمیت استراتژیک «روایت نخست» افزود: اگر نخبگان و هنرمندان متعهد میدان‌دار روایت وقایع نباشند، جریان‌های دیگر روایتی تحریف‌شده یا مغایر با واقعیت به جامعه تحمیل خواهند کرد؛ از این رو عرصه فرهنگ و هنر، میدان رویارویی روایت‌هاست و باید از قالب‌هایی، چون فیلم کوتاه، شعر و هنر‌های تجسمی در سطوح ملی و بین‌المللی بهره برد.

پیوند هنر، دین و حماسه در سومین حرم اهل‌بیت (ع)

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، با اشاره به استقرار دبیرخانه ملی این رویداد در شیراز اظهار داشت: هنرواره “خون‌خواهی خورشید” برآمده از پیوند دین، هنر و حماسه و تداوم‌بخش گفتمان تقابل حق و باطل است. این عنوان با الهام از آموزه‌ها و آثار رهبر شهید انقلاب طراحی شده تا از مرحله ایده تا میدان عمل امتداد یابد.

او با گرامیداشت حماسه‌آفرینی مردم مقاوم فارس به‌ویژه شهدای شهرستان لامرد، اجرای سرود حماسی دختران ایران‌زمین با محوریت شخصیت قرآنی حافظ را نمونه‌ای موفق از انتقال مفاهیم ارزشی دانست و تأکید کرد: تجربه نشان داده است که اثرگذاری کار‌های عمیق هنری به‌مراتب ماندگارتر و فراتر از شعار‌های مقطعی است.

از مدرسه خون‌خواهی تا تولید بازی‌های تعاملی و رویداد‌های اردویی

محمدحسن استرحام، دبیر ستاد مردمی هنرواره، با بیان اینکه این حرکت به‌دنبال جریان‌سازی و ایجاد گفتمان عمومی در اقشار مختلف جامعه است، گفت: در کنار رقابت‌های هنری، رویداد‌هایی جامع شامل اردو‌های ویژه نوجوانان و مربیان تربیتی، نشست‌های نخبگانی، سایت “مدرسه خون‌خواهی” و طراحی بازی‌های رومیزی و موبایلی در دستور کار قرار دارد تا پیوند نسلی با این آرمان‌ها تعمیق یابد.

او پیشینه شیراز در فرهنگ، ادب و مقاومت را دلیل اصلی میزبانی دبیرخانه ملی این جریان مردمی دانست و بر ملی بودن هیئت داوران، سازوکار رقابت و جوایز تأکید کرد.

روایتگری در سه لایه: شیعی، اسلامی و بین‌المللی

همچنین بیژن کیا، دبیر بخش داستان هنرواره، با تشریح ابعاد حافظه جمعی و درس‌های تاریخی صدر اسلام پیرامون خلأ روایتگری به‌موقع خاطرنشان کرد: روایت این واقعه تاریخی باید در سه سطح “فرهنگ شیعی”، “جهان اسلام” و “سطح بین‌الملل” طرح و تثبیت شود و اصحاب رسانه و نویسندگان باید پیش‌قراول این جهاد تبیین باشند.

گفتنی است هنرواره حماسی «خون‌خواهی خورشید» در ۶ رشته تخصصی شامل پوستر، کارتون و کاریکاتور، داستان کوتاه، سرود، تئاتر خیابانی و دیگر قالب‌های تصویری برگزار می‌شود و علاقه‌مندان و هنرمندان سراسر کشور تا ۳۰ آذرماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه مستقر در شیراز ارسال کنند.