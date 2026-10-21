باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدعلی قمی، معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور، در نشست مدیران کل پدافند غیرعامل که به میزبانی یزد برگزار شد، تداوم ارائه خدمات ضروری به مردم را از مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان دانست و بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با تهدیدات تأکید کرد.

وی هدف از برگزاری این نشست را بررسی عملکرد استان‌ها، تشریح سیاست‌ها و دستورالعمل‌های جدید و تبادل تجربیات مدیران این حوزه عنوان کرد.

قمی با قدردانی از اقدامات مدیران پدافند غیرعامل استان‌ها در جریان درگیری‌های اخیر اظهار داشت: حضور مستمر مسئولان در اتاق‌های وضعیت و رصد تحولات، به مدیریت تهدیدات و افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی کمک کرد. به گفته وی، ثبت و مستندسازی تجربیات حاصل از این شرایط برای استفاده در آینده ضروری است.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت زیرساخت‌های اساسی تصریح کرد: خدماتی همچون تأمین آب، برق، گاز، سوخت، حمل‌ونقل و فعالیت نانوایی‌ها باید حتی در شرایط بحرانی نیز برقرار بماند. از این رو، دستگاه‌های مسئول باید برای مقابله با تهدیدات، حفظ فعالیت‌های ضروری و بازگرداندن سریع خدمات به وضعیت عادی، برنامه‌های مشخصی داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به تجربه مدیریت تأمین سوخت در جریان جنگ گفت: پیش‌بینی احتمال حمله به انبارهای نفت و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سوخت جایگاه‌ها پیش از وقوع حمله، در کاهش اختلال در روند سوخت‌رسانی مؤثر بود. این تجربه نشان می‌دهد که پیش‌بینی تهدیدات و اجرای به‌موقع اقدامات پیشگیرانه، نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها دارد.

قمی همچنین حفاظت از زیرساخت‌های صنعتی را یکی دیگر از محورهای مهم پدافند غیرعامل برشمرد و افزود: در زمان مواجهه با تهدیدات، صیانت از جان کارکنان و نیروهای متخصص باید هم‌زمان با حفاظت از تجهیزات و زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گیرد. برنامه‌ریزی پیشگیرانه می‌تواند از گسترش خسارت‌ها و پیامدهای حوادث جلوگیری کند.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش آمادگی سازمان‌ها و نهادهای مسئول خاطرنشان کرد: شناسایی تهدیدات احتمالی، تدوین برنامه‌های عملیاتی، برطرف کردن ابهامات در اجرای دستورالعمل‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی باید به‌طور مستمر در دستور کار قرار گیرد تا دستگاه‌ها بتوانند در شرایط اضطراری عملکرد مؤثرتری داشته باشند.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور در پایان بر اهمیت برگزاری نشست‌های تخصصی و نمایشگاه‌های مرتبط با پدافند غیرعامل تأکید کرد و معرفی توانمندی‌ها، انتقال تجربیات و تبادل دانش میان استان‌ها را از عوامل مؤثر در تقویت آمادگی کشور در برابر تهدیدات دانست.

منبع تسنیم