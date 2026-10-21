علی‌اصغر ابارقی در پاراوزنه‌برداری و صادق بیت‌سیاح در پارادوومیدانی، با کسب مدال برنز به جمع مدال‌آوران ایران در ناگویا اضافه شدند

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان ایران در ادامه رقابت‌های پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، دو مدال برنز دیگر برای کاروان کشورمان به ارمغان آوردند.

در رقابت‌های پاراوزنه‌برداری دسته ۹۷ کیلوگرم، علی‌اصغر ابارقی با مهار وزنه ۲۲۰ کیلوگرمی در جایگاه سوم ایستاد و مدال برنز را کسب کرد. در این دسته، نماینده اردن با مهار وزنه ۲۴۱ کیلوگرمی ضمن شکستن رکورد مسابقات به مدال طلا رسید و ورزشکار چین نیز با ثبت وزنه ۲۳۷ کیلوگرمی نقره گرفت.

همچنین صادق بیت‌سیاح در رقابت‌های پرتاب وزنه کلاس F41 پارادوومیدانی، با ثبت رکورد ۱۰.۸۵ متر به مدال برنز دست یافت تا شمار مدال‌های برنز ایران در این رقابت‌ها افزایش یابد.

برچسب ها: پاراآسیایی ، ناگویا
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