باشگاه خبرنگاران جوان - داوود شایقی با اشاره به اینکه آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ و در فاصله زمانی ۱۰ ساله انجام شده بود، اظهار کرد: با تکمیل این دوره ۱۰ ساله، سرشماری جدید از اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سطح استان اردبیل کلید می‌خورد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل با تشریح تفاوت‌های اساسی این دوره با دوره‌های گذشته گفت: سرشماری‌های پیشین به شکل کاملاً سنتی و با مراجعه حضوری به تک‌تک منازل در تمامی نقاط استان انجام می‌شد؛ اما سرشماری ۱۴۰۵ به شیوه «ثبتی‌مبنا» برگزار می‌گردد.

او افزود: در این روش، اطلاعات هویتی موجود در دستگاه‌های اجرایی مختلف کشور به یکدیگر لینک شده و داده‌های اولیه در اختیار مرکز آمار ایران قرار گرفته است؛ به طوری که هم‌اکنون ۹۵ درصد از اطلاعات شهروندان استان اردبیل از طریق همین پایگاه‌های ثبتی استخراج شده است.

شایقی درباره بخش دوم و میدانی این سرشماری که از دوم آبان‌ماه آغاز می‌شود، بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود در این مرحله ۴۲۶ هزار خانوار در استان اردبیل شناسایی شوند که برخلاف روش سنتی، به تمامی آنها مراجعه حضوری نخواهد شد.

مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اردبیل افزود: مراجعه حضوری ماموران تنها به حدود ۲۰ هزار و ۸۶۰ خانوار (معادل حدود ۵ درصد) انجام خواهد شد؛ این تعداد شامل خانوار‌هایی است که اطلاعات ثبتی‌مبنای آنها در دستگاه‌های اجرایی ناقص، نادرست یا دارای اشکال بوده است.

شایقی تصریح کرد: از اول آبان‌ماه برای این دسته از خانوار‌ها پیامکی ارسال خواهد شد تا با مراجعه به سامانه دولت، شخصاً نسبت به اصلاح اطلاعات خود اقدام کنند. این خانوار‌ها به مدت ۷۰ روز فرصت دارند اطلاعات خود را ویرایش نمایند و در صورت عدم اقدام، مأموران سرشماری به منازل آنها مراجعه خواهند کرد.

منبع: مدیریت و برنامه ریزی