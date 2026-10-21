مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان از کمبود شدید پرستار در این استان خبر داد و بر لزوم تدوین برنامه اجرایی حمایت از این قشر تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم گرامیداشت مقام پرستار امروز (چهارشنبه ۲۹ مهر ماه) با حضور جمعی از مسئولان و پرستاران گیلانی در سالن فراجای رشت برگزار و از پرستاران نمونه گیلان تجلیل شد.

معصومه ادیب، مدیر امور پرستاری علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان در این مراسم با اشاره به فداکاری‌های پرستاران در بحران‌های اخیر گفت: پرستاران ما در بحران‌های اخیر نشان دادند که بودن در کنار بیماران بخشی از فداکاری آنهاست. در زمانی که حمله موشکی به شهر انزلی صورت گرفت و پل شهر مسدود شد، مدیر پرستاری بیمارستان شهید دکتر بهشتی انزلی سوار بر موتورسیکلت خود را به بیمارستان رساند تا مراقبت از بیماران متوقف نشود.

او با اشاره به حمله به آستانه اشرفیه در زمان جنگ ۱۲ روزه افزود: پرستاران در آن زمان داوطلبانه پا به عرصه گذاشتند. تفاوت گیلان با سایر استان‌ها این بود که پرستاران در گیلان میزبان میلیون‌ها مسافر در زمان جنگ بودند و به آنها نیز خدمات‌رسانی کردند. در آن زمان مراقبت متوقف نشد و خدمات‌رسانی با تمام توان انجام شد.

مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد: در زمان جنگ‌های ۱۲ روزه و جنگ رمضان در گیلان، پرستاران ثابت کردند که با تمام توان کنار مردم ایستاده‌اند و این همان شعار «یک ایران پرستار» است. این شعار زمانی تحقق می‌یابد که مشکلات و چالش‌های آن را بشناسیم و آنها را برطرف کنیم.

ادیب با اشاره به وضعیت نامناسب تعداد کادر پرستاری و کمبود شدید نیروی پرستاری در گیلان و مهاجرت سالانه بیش از یکصد پرستار از استان، بر لزوم تدوین برنامه اجرایی نگهداشت نیروی پرستاری و حمایت مسئولان از این قشر تأکید کرد و گفت: وضعیت تعداد کادر پرستاری ضریب آن یک و نیم است، در حالی که باید دو و نیم باشد. ضریب پرستار به تخت در گیلان ۰.۹ است که باید ۱.۸ باشد. این یعنی پرستاران ما باید با نصف ظرفیت خدمت‌رسانی کنند. مسئله تنها تعداد پرستاران نیست، چگونگی جذب کردن، آموزش دادن و حفظ کردن پرستاران ما نیز بسیار دارای اهمیت است.

او با بیان اینکه ایران در دنیا به تولیدکننده و صادرکننده پرستار به سایر کشور‌ها از جمله کشور‌های حاشیه خلیج فارس، اروپا و آمریکای شمالی تبدیل شده است، افزود: از سال گذشته بیش از یکصد پرستار را به دلیل مهاجرت از دست داده‌ایم و این زنگ خطری جدی برای نظام سلامت است.

مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پایان تأکید کرد: یکی از برنامه‌های ما تدوین برنامه اجرایی نگهداشت نیروی پرستاری است؛ بسته‌ای شامل مسائل تشویقی و رفاهی برای صیانت از جایگاه پرستاران که نیازمند یک عزم مشترک با حمایت رئیس علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان و معاونت توسعه است.

منبع: گیل وبدا