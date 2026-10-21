هم‌زمان با برنامه‌ریزی‌های سازمان حج و زیارت برای اعزام ایرانیان خارج از کشور، فرایند انتخاب مدیران کاروان‌های این گروه از زائران در حال نهایی‌شدن است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، هم‌زمان با برنامه‌ریزی‌های سازمان حج و زیارت برای اعزام ایرانیان خارج از کشور، فرایند انتخاب مدیران کاروان‌های این گروه از زائران در حال نهایی‌شدن است.

یاسر نباتی، مدیرکل راهبری و نظارت کارگزاران، با اعلام این خبر گفت: فرایند انتخاب مدیران کاروان‌های ایرانیان خارج از کشور از چندی قبل آغاز شده و در حال حاضر مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

وی افزود: انتخاب مدیران براساس شاخص‌های تخصصی و از طریق مصاحبه انجام می‌شود تا افراد واجد شرایط برای مدیریت کاروان‌های این گروه از زائران انتخاب شوند.

مدیرکل راهبری و نظارت کارگزاران با اشاره به معیار‌های مورد توجه در این فرایند اظهار کرد: تجربه و توانمندی در اداره کاروان‌های زائران ایرانی مقیم خارج از کشور، برخورداری از دانش مذهبی و فرهنگی، آشنایی با جغرافیای شهر‌های مکه و مدینه و اماکن مذهبی، مهارت‌های مدیریتی و ارتباطی و توانایی مدیریت بحران از جمله شاخص‌های انتخاب مدیران است.

نباتی تسلط به زبان خارجی، ترجیحاً انگلیسی، برخورداری از روابط عمومی بالا و توانایی کار با نرم‌افزار‌های مرتبط را از دیگر معیار‌های مورد توجه در انتخاب مدیران کاروان‌های ایرانیان خارج از کشور برشمرد.

برچسب ها: حج و زیارت ، زائران
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