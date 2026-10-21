وصول بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی در فارس با رشد ۴۲ درصدی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس از وصول ۲۰ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان درآمد‌های عمومی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این میزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۴۲ درصدی همراه بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید تقی‌زاده در هفتمین جلسه ستاد تجهیز درآمد استان با ارائه گزارشی از عملکرد درآمد‌های عمومی در نیمه نخست سال جاری اظهار داشت: نزدیک به ۹۷ درصد از کل درآمد‌های استان در این بازه زمانی مربوط به درآمد‌های مالیاتی بوده است.

دبیر ستاد تجهیز درآمد استان فارس با تفکیک اجزای درآمدی افزود: درآمد‌های مالیاتی استان در این مدت با رشد ۴۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۱۹ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان رسیده و سایر درآمد‌ها نیز با افزایش ۱۲ درصدی، رقمی معادل ۶۶۸ میلیارد تومان را ثبت کرده است.

او در خصوص سهم نسبی اجزای درآمد‌های عمومی خاطرنشان کرد: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، درآمد‌های مالیاتی ۹۶.۷ درصد از سهم درآمد‌های عمومی استان را به خود اختصاص داده‌اند و بیش از ۳ درصد مابقی (۳.۳ درصد) نیز به سایر درآمد‌ها از جمله جرائم و خسارات، مالکیت دولت، خدمات و فروش کالا و درآمد‌های متفرقه اختصاص یافته است؛ این در حالی است که این نسبت‌ها در مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۹۵.۹ درصد برای مالیات و ۴.۱ درصد برای سایر درآمد‌ها بوده است.

بهبود روند تحقق درآمد‌های مصوب

تقی‌زاده درباره میزان تحقق درآمد‌های عمومی نسبت به ارقام مصوب بیان کرد: عملکرد درآمد‌های عمومی استان نسبت به رقم مصوب شش‌ماهه نخست سال با تحقق ۷۶ درصدی روبه‌رو بوده است. با توجه به اینکه درصد تحقق در پنج‌ماهه نخست سال ۶۶ درصد گزارش شده بود، آمار ۶ ماهه نشان‌دهنده بهبود نسبی و روندی امیدوارکننده‌تر در وصول درآمدهاست.

او تصریح کرد: در کنار رشد قابل‌توجه پایه‌های مصوب نسبت به سال گذشته، عواملی، چون شرایط اضطرار، ابهام و نااطمینانی در فضای عمومی اقتصاد کشور، تمدید مهلت اظهارنامه‌ها و تقسیط مطالبات بنگاه‌های اقتصادی از مهم‌ترین دلایل عدم تحقق کامل بخشی از درآمد‌ها به شمار می‌رود؛ لذا تعدیل پیش‌بینی‌ها متناسب با ظرفیت واقعی وصول، همچنان امری ضروری است.

نقش‌آفرینی ۱۴ دستگاه اجرایی در تأمین درآمد‌های عمومی

دبیر ستاد تجهیز درآمد استان فارس در ادامه با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در این حوزه اظهار داشت: ۱۴ دستگاه اجرایی در استان در امر وصول و تأمین درآمد‌های عمومی مشارکت دارند که در این میان، «اداره کل امور مالیاتی» با سهم و میزان مشارکت ۹۶.۷ درصدی، بیشترین بار این مسئولیت را به دوش کشیده است.

تقی‌زاده در پایان ضمن تأکید بر لزوم واقع‌بینی در پیش‌بینی‌ها و توجه به ظرفیت‌های وصول درآمد متناسب با شرایط اقتصادی کشور ابراز امیدواری کرد: با رفع شرایط اضطرار، تکمیل فرآیند اظهارنامه‌های مالیاتی، تسریع در تشخیص درآمد و معوقات، و همچنین اهتمام سایر دستگاه‌ها در بخش سایر درآمد‌ها و عمل به تکالیف قانونی، در ادامه سال شاهد چشم‌اندازی اطمینان‌بخش‌تر و ارتقای درصد تحقق درآمد‌های عمومی استان باشیم.

منبع: اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس

برچسب ها: امور اقتصادی و دارایی فارس ، درآمد عمومی
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