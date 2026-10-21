باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران نژاد - چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت از اخذ مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور مدیریت پذیرش دانشجویان رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در پی تأخیر در برگزاری کنکور سراسری و افزایش تکلیفی ظرفیت‌ها خبر داد. بر اساس این مصوبه، بخشی از ظرفیت پذیرش امسال به شروع به تحصیل در مهرماه ۱۴۰۶ منتقل می‌شود.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور در سال جاری، تاخیر در برگزاری کنکور سراسری و اعلام نتایج آن، این نگرانی وجود داشت که نیم‌سال اول تحصیلی عملاً از دست برود. از سوی دیگر، با اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی طی چهار سال گذشته حدود دو برابر افزایش یافته است؛ موضوعی که دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی را ناچار به پذیرش ورودی‌ها در دو ترم کرده بود تا امکانات و زیرساخت‌ها به نحو مقتضی مدیریت شوند.

او ادامه داد: با از دست رفتن فرصت نیم‌سال اول، پذیرش همزمان تمامی دانشجویان در نیم‌سال دوم سال جاری عملاً غیرممکن بود. از این رو، با همراهی و موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شد یک‌سوم ظرفیت پذیرش کنکور (دقیقاً معادل ظرفیت سال ۱۴۰۴) در دفترچه ثبت‌نام و انتخاب رشته، به شروع به تحصیل در مهرماه ۱۴۰۶ موکول شود.

وب افزود: اگر وزارت بهداشت می‌خواست بر اساس نسبت ۵۰-۵۰ عمل کند، باید نیمی از ظرفیت را به سال آینده موکول می‌کرد؛ اما با این تصمیم، مقرر شد بخشی از فشار توسط دانشکده‌ها مدیریت شده و بخش عمده آن با این مصوبه تسهیل گردد تا از ازدحام و تراکم شدید دانشجویان در نیم‌سال دوم جلوگیری شود.این تصمیم همچنین تضمین می‌کند که شانس قبولی دانش‌آموزان و داوطلبان شرکت‌کننده در کنکور امسال، نسبت به سال گذشته کاهش نیابد.