امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۶۵۴ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۲۶۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم  ۲۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه  ۱۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۷۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۳۸ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۲۶ میلیون و ۶۵۴  هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۳۵ میلیون و ۵۳۵ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
آقای پزشکیان چند بود چند شد
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