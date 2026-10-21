باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - این روز‌ها در باغ‌های پسته نی‌ریز خوشه‌های سرخ‌فام بر شاخه‌های سبز می‌درخشند و بوی عطرآگین پسته تازه در هوای شهرستان می‌پیچد. باغداران از سپیده‌دم با سبد‌هایی بر دوش میان درختان پسته راه می‌افتند و صدای خش‌خش برگ‌ها با همهمه کارگران در هم می‌آمیزد. امسال اما، این تصویر همیشگی پاییز نی‌ریز سایه‌ای از نگرانی بر چهره دارد؛ فصل برداشت به پایان رسیده، اما آن‌چه بر شاخه‌ها مانده و آن‌چه در سبد‌ها ریخته شده، خود گویای حال و هوای باغ هاست. در همین حال، نادر زارعی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز، از پایان برداشت و کاهش محسوس تولید سخن می‌گوید؛ سخنانی که در آنها جایگاه ممتاز نی‌ریز در پسته‌کاری فارس با چالش‌های اقلیمی و محیطی درهم می‌آمیزد.

نادر زارعی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز، با بیان اینکه برداشت پسته از ۱۳ هزار و ۲۰۰ هکتار از باغ‌های این شهرستان به پایان رسیده است، اظهار کرد: هرچند نی‌ریز جایگاه ممتازی در تولید پسته استان فارس دارد، اما شرایط نامساعد جوی و محدودیت‌های محیطی باعث شده تولید امسال به‌طور محسوسی کاهش پیدا کند.

او با تأکید بر اهمیت اقتصادی پسته در منطقه، گفت: نی‌ریز یکی از قطب‌های اصلی تولید پسته کشور است و در استان فارس، هم از نظر سطح زیر کشت و هم میزان تولید، رتبه نخست را دارد. این ظرفیت نه‌تنها محصول مورد نیاز را تأمین می‌کند، بلکه در ایجاد درآمد و تأمین معیشت بسیاری از کشاورزان منطقه نقش مهمی دارد.

کاهش تولید و عوامل آن

مدیر جهاد کشاورزی نی‌ریز درباره وضعیت تولید امسال توضیح داد: سرمازدگی، گرمازدگی، سقط جنین میوه، خسارت ناشی از قطعی برق و پدیده سال‌آوری، عملکرد باغ‌های پسته را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس برآوردها، امسال حدود ۴ هزار تن پسته‌تر در شهرستان برداشت شده که در مقایسه با پارسال کاهش چشمگیری نشان می‌دهد.

بازاررسانی محصول

زارعی درباره نحوه عرضه محصول گفت: به دلیل کاهش عملکرد در امسال، بیش از ۷۰ درصد محصول به‌صورت کال برداشت شده است و بقیه پس از فرآوری در ۱۷ ترمینال پسته شهرستان، روانه بازار‌های داخلی و خارجی می‌شود.

او افزود: فرآوری محصول با رعایت اصول بهداشتی و کنترل آلودگی آفلاتوکسین صورت می‌گیرد و تاجران استان کرمان نیز توجه ویژه‌ای به خرید پسته نی‌ریز دارند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز ارقام اصلی پسته شهرستان را اوحدی، احمدآقایی، کله‌قوچی و اکبری معرفی کرد و گفت: ظرفیت موجود در باغ‌های پسته، فرآوری و بازاررسانی، این محصول را به یکی از محور‌های مهم فعالیت اقتصادی نی‌ریز تبدیل کرده است.

تأکید بر صیانت از باغ‌های پسته

زارعی با اشاره به کاهش منابع آب زیرزمینی و افت کیفیت آب در سال‌های اخیر اظهار کرد: با توجه به اهمیت اقتصادی پسته و ظرفیت‌های شهرستان، سیاست جهاد کشاورزی بر حفظ باغ‌های موجود و صیانت از این سرمایه ارزشمند تولیدی متمرکز است.

اجرای طرح آزمایشی ارقام نوین پسته

او همچنین با اشاره به اجرای طرح آزمایشی سازگاری ارقام نوین پسته، تصریح کرد: این طرح با هدف شناسایی ارقام سازگار با شرایط اقلیمی منطقه و تقویت توان باغ‌ها برای مقابله با خشک‌سالی، شوری آب و خاک و افزایش دما در حال اجراست.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز با تأکید بر نقش پسته در رونق اقتصادی و پایداری معیشت کشاورزان، گفت: حفظ جایگاه نی‌ریز در تولید پسته استان فارس نیازمند مدیریت بهینه منابع آب، نگهداری از باغ‌های موجود و استفاده از روش‌های نوین برای سازگاری با شرایط اقلیمی است.

پسته نی‌ریز امسال سبک‌تر از همیشه به سبد‌ها رسید؛ اما این سبکی، هشداری است برای آینده. حفظ جایگاه نخست این شهرستان در پسته‌کاری فارس، بیش از هر زمان دیگری به مدیریت بهینه منابع آب، صیانت از باغ‌های موجود و بهره‌گیری از ارقام و روش‌های نوین سازگار با شرایط اقلیمی نیاز دارد؛ مسیری که به گفته مدیر جهاد کشاورزی نی‌ریز، در دستور کار قرار گرفته است. پسته، میراثی است که آینده آن نه تنها به تصمیم‌های امروز، بلکه به همت باغدارانی بستگی دارد که با خشکسالی و تنش‌های اقلیمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.