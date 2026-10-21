نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، حمله به لامرد را اقدامی فاجعه‌بار و غیرانسانی خواند و گفت: ابعاد این حادثه باید برای افکار عمومی ایران و جهان به‌درستی تشریح شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح ورزشگاه شهدای لامرد در شیراز، حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به لامرد را اقدامی فاجعه‌بار و غیرانسانی توصیف کرد و گفت: این اقدام از منظر اقتصادی، اسلامی و انسانی قابل توجیه نیست و باید ابعاد آن برای افکار عمومی تشریح شود.

او با اشاره به جان‌باختن شماری از هم‌وطنان در این حادثه، برای شهدا طلب رحمت و مغفرت کرد، به خانواده‌های آنان تسلیت گفت و برای مجروحان و جانبازان آرزوی سلامتی کرد.

قادری با قدردانی از تلاش‌های محمد موسوی و مسئولان شهرستان لامرد برای بازتاب ابعاد این حادثه اظهار کرد: حضور مسئولان ملی و استانی در این مراسم و پوشش رسانه‌ای آن، به روشن شدن بخش‌هایی از این رویداد برای مردم ایران و افکار عمومی جهان کمک کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: تشریح دقیق ابعاد این حادثه می‌تواند در پیشگیری از تکرار چنین اقداماتی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، در ایران و دیگر نقاط جهان، مؤثر باشد.

نام‌گذاری پروژه‌های شهری به نام شهدا

قادری در بخش دیگری از سخنان خود، از نام‌گذاری پروژه‌های شهری به نام شهدا قدردانی کرد و گفت: نام‌گذاری مجموعه‌های عمومی به نام شهدا، فرصتی برای آشنایی نسل جوان با فداکاری‌های آنان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فراهم می‌کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به مجموعه شهدای میناب بیان کرد: چنین اقداماتی در زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثار به نسل‌های آینده نقش دارد.

او اقدامات عمرانی شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز را در دوره فعلی قابل توجه دانست و اظهار کرد: اجرای طرح‌های مستقل و پروژه‌های مشترک با مشارکت بخش‌های مختلف می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های شهری، ارتقای خدمات و افزایش ظرفیت‌های شهر کمک کند.

قادری با اشاره به برخی طرح‌های تفریحی و عمرانی شیراز، از جمله پارک آبی، آکواریوم، زیرگذر‌ها و پروژه‌های گردشگری، گفت: ممکن است بخشی از این طرح‌ها تا پایان دوره فعلی شورای شهر به بهره‌برداری نرسد، اما آغاز عملیات اجرایی آنها اهمیت دارد و زمینه تکمیلشان را در سال‌های آینده فراهم می‌کند.

او ابراز امیدواری کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی در شیراز و دیگر نقاط استان فارس با قوت ادامه یابد و طرح‌های بیشتری در این حوزه تعریف و اجرا شود.

قادری با اشاره به محدودیت‌های مالی دولت، نقش مدیریت شهری را در پیشبرد طرح‌ها و پشتیبانی از برنامه‌های توسعه‌ای مهم دانست و افزود: شهرداری‌ها در سال‌های گذشته در کنار دولت به اجرای پروژه‌ها و پیشبرد امور کمک کرده‌اند و انتظار می‌رود این همکاری ادامه داشته باشد.

او همچنین بر ضرورت پیگیری طرح‌هایی همچون احداث دهکده المپیک، ایجاد شهربازی‌های بزرگ و اجرای دیگر پروژه‌های کلان برای توسعه زیرساخت‌های شهری تأکید کرد.

برچسب ها: نماینده مردم شیراز در مجلس ، پروژه های کلان ، بازتاب جهانی ، حادثه ، لامرد
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