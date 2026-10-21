کارشناس بازار سرمایه در خصوص حرکت بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اگر بخواهیم شرایط کلی بازار سرمایه را رصد کنیم و به یکی دو هفته معاملاتی اخیر برگردیم، مشاهده می‌کنیم که بازار دچار دوگانگی شده است. این دوگانگی نشان می‌دهد سهامی که در این مدت از منظر بنیادی پرپتانسیل بودند، به نوعی به مسیر صعودی خود ادامه داده‌اند نماد‌های کوچک و متوسط بازار سرمایه که در این مدت بازدهی قابل توجهی در مقایسه با بازار‌های موازی نداشتند و در مقایسه با نماد‌های شاخص‌ساز نیز بازدهی کمتری را تجربه کرده بودند، در دو هفته اخیر شرایط متفاوتی را پشت سر گذاشتند و نماد‌های بنیادی‌تر وضعیت خوبی را تجربه کردند در بازار امروز نیز به‌وضوح دیدیم که شاخص کل هم‌وزن، به‌عنوان نماگر نماد‌های کوچک و متوسط بازار، وضعیت مثبتی را دنبال کرد، در حالی که نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز در محدوده منفی معامله شدند.

او افزود: در مجموع، حجم معاملات بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان را در این محدوده‌ها جذاب می‌بینم و نمی‌توانیم سیگنالی از جنس خروج از بازار را پیش‌بینی کنیم. از منظر عددی نیز شاخص کل بالای ۸ میلیون واحد، به نظر من، فعلاً در کوتاه‌مدت نگرانی خاصی ایجاد نخواهد کرد و حد ضرر سرمایه‌گذاران می‌تواند تثبیت شاخص کل زیر محدوده ۸ میلیون واحد باشد.

غفوری ادامه داد: بازار امروز خروج نقدینگی ۴ همتی را تجربه کرد. با توجه به این حجم و ارزش معاملات، می‌بینیم در روز‌هایی که تقابل میان خریداران و فروشندگان در بازار بالاست، اعداد مربوط به ورود و خروج نقدینگی نیز از منظر آماری قابل توجه هستند. این موضوع نشان می‌دهد که بازار سرمایه دوباره در نگاه افراد و از منظر سرمایه‌گذاری نهادینه شده است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در مجموع، شرایط به‌گونه‌ای است که اگر اعتمادسازی مجددی در بازار انجام شود، می‌توانیم ورود سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه را با سرعت بیشتری شاهد باشیم. 

او در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت نماد‌های پالایشی و پتروشیمی و تأثیر نرخ خوراک بر این صنایع گفت: در خصوص نرخ خوراک که صنعت پتروشیمی و صنعت پالایشی را تحت تأثیر قرار داده است، فکر می‌کنم باید پس از بازگشایی نمادها، شرایط را رصد کنیم؛ چراکه برخی تحلیل‌ها این ابلاغیه را مثبت و برخی دیگر آن را منفی ارزیابی می‌کنند پس از بازگشایی نماد‌ها و با توجه به شرایط کلی بازار سرمایه، می‌توانیم این مصوبه را بهتر تحلیل کنیم و درباره تأثیر آن بر صنایع مربوطه به جمع‌بندی دقیق‌تری برسیم.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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