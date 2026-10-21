آغاز عملیات زمستانی در ۳۴ فرودگاه کشور

باشگاه خبرنگاران جوان - وبینار آموزشی و توجیهی آمادگی عملیات زمستانی فرودگاه‌های کشور با حضور مرتضی دهقان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، اعضای هیئت‌مدیره، معاونان، مدیران و اعضای کمیته عملیات زمستانی این شرکت برگزار شد تا برنامه‌ریزی‌های لازم برای استقبال از فصل سرما در ۳۴ فرودگاه کشور انجام گیرد.

مرتضی دهقان در این نشست با اشاره به ضرورت حفظ ایمنی پروازها در شرایط جوی نامساعد اعلام کرد: عملیات زمستانی بخشی از رسالت خطیر کارکنان این صنعت است و باید تلاش شود تمامی زیرساخت‌های موردنیاز برای پایداری هوانوردی در بستری ایمن فراهم شود تا در دماهای ۲۰ تا ۳۰ درجه زیر صفر نیز نیروی انسانی و تجهیزات با حداکثر آمادگی به خدمت‌رسانی بپردازند.

لزوم هماهنگی میان ایرلاین‌ها و فرودگاه‌های مناطق سردسیر

معاون وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از تلاش پیش‌هنگام کارکنان، اظهارداشت: پایداری صنعت هوانوردی در یخبندان و شرایط نامساعد جوی، مستلزم تعامل و هماهنگی درون‌صنعتی است، از این‌رو تمامی شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌های هندلینگ و فرودگاه‌های مناطق سردسیر باید آمادگی ۱۰۰ درصدی برای مقابله با بحران‌های احتمالی داشته باشند.

وی آماده‌سازی پیش از آغاز بارش‌ها، دسترسی به اطلاعات دقیق هواشناسی، تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات را از عوامل کلیدی در مدیریت زمستانی برشمرد و گفت: این اقدامات به مجموعه هوانوردی کمک می‌کند تا در فصل سرما غافلگیر نشده و شرایط را به بهترین نحو مدیریت کند.

وظایف کلیدی در سطوح پروازی و پایانه‌ها

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، آماده‌سازی سطوح پروازی، تسهیل تردد مسافران به فرودگاه‌ها و پایانه‌ها، بهره‌گیری بهینه از ماشین‌آلات و آماده‌سازی فنی هواپیماها از سوی ایرلاین‌ها را از مهم‌ترین وظایف مجموعه‌های فعال در فصل سرما دانست.

دهقان با تاکید بر ضرورت حضور مستمر، بازرسی میدانی و ارزیابی مداوم سطوح پروازی خاطرنشان کرد: این وبینار آموزشی در عمل آغازگر عملیات زمستانی شرکت در فرودگاه‌های کشور از روز ۲۷ مهرماه بود؛ عملیاتی که با شعار محوری آمادگی قبل از بارش، تصمیم‌گیری قبل از بحران، یادگیری بعد از عملیات در ۳۴ فرودگاه کشور به اجرا درمی‌آید.