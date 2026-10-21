سریال «انقلاب دوم» با نگاهی به ماجرای تسخیر لانه جاسوسی در بستر یک داستان خانوادگی، از شبکه چهار به نمایش درمی‌آید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال ایرانی «انقلاب دوم» یک درام، تاریخی و سیاسی ۱۵ قسمتی است که از بامداد شنبه ۲ آبان به روی آنتن شبکه چهار می‌رود. این سریال محصول  سال ۱۴۰۲ است و جواد شمقدری آن را کارگردانی کرده است.

از بازیگران سریال می‌توان از احمد نجفی، رحیم نوروزی، علیرام نورایی و حمید گودرزی نام برد.

«انقلاب دوم» در بستر داستانی خانوادگی، به ماجرای تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ می‌پردازد و اتفاقاتی همچون انقلاب اسلامی،‌ اسارت جاسوسان آمریکایی و قرارداد الجزایر را مورد توجه قرار می‌دهد. اين سريال در صدد است بدون پيش داوري تنها بر اساس مستندات و وقايع رخ داده، دريچه‌اي به بخشي از تاريخ انقلاب اسلامي كه منجر به تسخير لانه جاسوسي (سفارت آمريكا) شد، بگشاید.

این مجموعه تلویزیونی از شنبه ۲ آبان، هر شب در دقیقه ۵ بامداد به روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود. زمان تکرار سریال در ساعت های ۱۱ و ۱۷ همان روز خواهد بود.

برچسب ها: فیلم و سریال ، سریال تلویزیونی
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