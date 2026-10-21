باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۲۹ مهر بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
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|قیمت به تومان
|پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار
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۲،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۳،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار
|۳،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 دندهای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار
|۲،۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰
|تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
|تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار
|۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰
|رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۳،۷۲۵،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایرانخودرو - بازار
|۳،۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰
|ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۴ - بازار
|۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|اطلس G دندهای ۱۴۰۴ - بازار
|۱،۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰
|پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار
|۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار
|۱،۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰
|سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰
|آریسان ۲ مدل۱۴۰۴ - بازار
|۱،۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰
|چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار
|۶،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۱،۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰