اجتماع شبانه؛ مکتبی برای رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647\u060c \u0641\u0631\u0627\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0648 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646\u060c \u0628\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644 \u0627\u0631\u0632\u0634\u200c\u0647\u0627\u060c \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0631\u0648\u062d\u06cc\u0647 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u06cc\u062a\u200c\u067e\u0630\u06cc\u0631\u06cc \u0648 \u0631\u0634\u062f \u0648 \u062a\u06a9\u0627\u0645\u0644 \u0646\u0633\u0644 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n