باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اجتماع شبانه؛ مکتبی برای رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان + فیلم

اجتماع‌های شبانه، علاوه بر پاسداری از سرزمین، به فرصتی برای رشد، تربیت و بالندگی بچه‌های ایران تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اجتماع‌های شبانه، فراتر از حضور در میدان و پاسداری از سرزمین، بستری برای انتقال ارزش‌ها، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و رشد و تکامل نسل آینده ایران فراهم کرده است.

 

مطالب مرتبط
اجتماع شبانه؛ مکتبی برای رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان + فیلم
young journalists club

اتحاد رمز پیروزی + فیلم

اجتماع شبانه؛ مکتبی برای رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان + فیلم
young journalists club

تأکید مردم بر ایستادگی پای آرمان‌ها در تجمعات شب دویست‌ و سی‌وسوم + فیلم

اجتماع شبانه؛ مکتبی برای رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان + فیلم
young journalists club

شور و شادی مردم در دویست‌وسی‌ودومین تجمع شبانه پایتخت + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
پاسخ کوبنده تحلیلگر مسائل غرب آسیا به سیاه‌نمایی بی‌بی‌سی درباره ایران! + فیلم
۵۷۵

پاسخ کوبنده تحلیلگر مسائل غرب آسیا به سیاه‌نمایی بی‌بی‌سی درباره ایران! + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
گلوله، باتوم و خشم عمومی؛ پشت پرده اعتراضات خونین فرانسه + فیلم
۴۲۰

گلوله، باتوم و خشم عمومی؛ پشت پرده اعتراضات خونین فرانسه + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
غزه در زنجیر قحطی؛ نیم میلیون انسان در یک قدمی مرگ + فیلم
۳۳۸

غزه در زنجیر قحطی؛ نیم میلیون انسان در یک قدمی مرگ + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
دانشگاه ایران؛ از ۱۶ آذر خونین تا حرکت به سمت قله‌های علم + فیلم
۳۳۰

دانشگاه ایران؛ از ۱۶ آذر خونین تا حرکت به سمت قله‌های علم + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
تداوم حضور خستگی‌ناپذیر مردم در میادین + فیلم
۳۰۷

تداوم حضور خستگی‌ناپذیر مردم در میادین + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha