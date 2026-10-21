باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مراسم روز صادرات با اشاره به ضرورت تشکیل کمیته‌ای تخصصی پیش از طرح مسائل در شورای عالی نظارت بر صادرات غیرنفتی اظهار کرد: در شورای عالی صادرات غیرنفتی، بخش خصوصی نیز حضور دارد، اما با توجه به تعدد دستگاه‌های دولتی عضو این شورا، لازم است پیش از طرح موضوعات در سطح عالی، کمیته‌ای تشکیل شود تا مسائل مورد نیاز در آن بررسی و حل‌وفصل شود.

وی افزود: با توجه به شرایط فعلی و تغییرات ساعتی در برخی مرزها، لازم است تصمیم‌گیری درباره مشکلات صادرکنندگان با سرعت بیشتری انجام شود. بر همین اساس، پیشنهاد می‌کنم کمیته‌ای با حضور اتاق بازرگانی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تشکیل شود تا بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن درباره مسائل و موانع صادراتی تصمیم‌گیری کند.

اتابک ادامه داد: در مواردی که نیاز به تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر وجود داشته باشد، مصوبات این کارگروه در شورای عالی نظارت مطرح و به تصویب برسد تا مشکلاتی که صادرکنندگان مطرح کرده‌اند، سریع‌تر به نتیجه نهایی برسد.

وزیر صمت با اشاره به رونمایی از اطلس صادراتی کشور گفت: امیدوارم این اطلس به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد و تأثیر مثبتی بر روند صادرات کشور داشته باشد. البته این اطلس باید به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شود و سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان متولی این موضوع، مسئولیت به‌روزرسانی آن را برعهده بگیرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تجاری ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: در برخی حوزه‌ها، از جمله همکاری با اوراسیا، موانع کمتری پیش روی تجارت وجود دارد؛ با این حال، برای بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های این بازار، حضور فعال‌تر بازرگانان ایرانی ضروری است.

اتابک با اشاره به نشست مشترک هفته گذشته با مسئولان اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: در این نشست، رئیس طرف اقتصادی اتحادیه، میزان حضور بازرگانان ایرانی را برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های کل اتحادیه ناکافی ارزیابی کرد. این در حالی است که تلاش فعالان اقتصادی کشور موجب شده ایران در برخی زمینه‌ها جایگاه قابل توجهی در این مجموعه داشته باشد؛ با این وجود، لازم است تجار ایرانی حضور پررنگ‌تری در بازارهای کشورهای عضو داشته باشند.

وی تأکید کرد: از بازرگانان کشور انتظار می‌رود در شرایط کنونی، به‌ویژه در بازارهایی که ایران با آن‌ها پیمان‌های تجاری دارد، حضور فعال‌تری داشته باشند و از ظرفیت‌های ایجادشده برای توسعه صادرات استفاده کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به موضوع استانداردهای صادراتی اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز مذاکراتی با مسئولان مربوطه در اتاق بازرگانی انجام شده و توافق‌هایی صورت گرفته است تا از توقف صادرات به دلیل مسائل مرتبط با استاندارد جلوگیری شود.

اتابک افزود: بر اساس توافق‌های انجام‌شده، قرار است امکان استفاده از استانداردهای رایج کشور و گواهی مبدأ فراهم شود تا روند صادرات با مشکل و وقفه مواجه نشود و فعالان اقتصادی بتوانند فعالیت‌های صادراتی خود را ادامه دهند.

وی در پایان از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی که در مسیر توسعه صادرات کشور تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.