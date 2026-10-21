وزیر خارجه در جلسه هیئت دولت گزارشی از آخرین وضعیت رایزنی‌ها و مذاکرات انجام‌شده به حاضران ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری برگزار و ضمن بررسی مسائل اجرایی و طرح موضوعات مرتبط با مأموریت‌ها و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی از سوی وزرا و اعضای هیئت دولت، گزارشی از آخرین اقدامات و تمهیدات اتخاذشده برای بازسازی پالایشگاه‌ها و تأسیسات نفتی و گازی در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه در منطقه پارس جنوبی، ارائه شد.

با تأکید بر ضرورت تسریع در روند بازسازی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستمر اقدامات اجرایی، مقرر شد گزارش پیشرفت عملیات بازسازی به‌صورت هفتگی به هیئت دولت ارائه شود تا روند اقدامات، میزان پیشرفت و الزامات اجرایی مربوطه به‌طور مستمر بررسی و پیگیری شود.

همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت رایزنی‌ها و مذاکرات انجام‌شده با هیئت‌هایی که با هدف نهایی‌سازی جمع‌بندی گفت‌وگوهای صورت‌گرفته به کشور سفر کرده بودند، به اعضای هیئت دولت ارائه کرد.

در ادامه نشست، آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت پس از طرح دیدگاه‌ها، بحث و بررسی کارشناسی و تبادل نظر اعضای هیئت دولت، به تصویب رسید.

 

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، هیئت دولت
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