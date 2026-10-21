وزیر خارجه کشورمان صادرکنندگان را فرماندهان خط مقدم جنگ اقتصادی خواند و از تلاش وزارت خارجه برای رفع موانع صادراتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در نشست روز ملی صادرات گفت: از دیدگاه بنده، در شرایط کنونی کشور هم با جنگ و تهدید نظامی و هم با تحریم‌های گسترده اقتصادی مواجه هستیم. در حال حاضر واقعیت این است که وضعیت کشور واقعاً جنگی است و جنگ هنوز ادامه دارد. ما به وضعیت صلح نرسیده‌ایم و با آن فاصله داریم. بنابراین، همه تصمیمات باید در چارچوب شرایط جنگی کشور اتخاذ شود.

عراقچی گفت: در این جنگ که ابعاد اقتصادی بسیار مهمی دارد، به نظر من صادرکنندگان، فرماندهان و سربازان خط مقدم این جنگ و قهرمانان ملی این کشور هستند. من در وزارت امور خارجه این دیدگاه را تزریق کرده‌ام که وظیفه ما خدمتگزاری به صادرکنندگان و همه فعالان اقتصادی، به‌ویژه صادرکنندگان، است. ما هیچ منتی بر کسی نداریم؛ این مأموریت و وظیفه ماست.

وزیر خارجه گفت: در حوزه سیاست خارجی باید از سر راه صادرکنندگان مانع‌زدایی کنیم، تسهیلگری انجام دهیم، بازارهای جدیدی برای آن‌ها ایجاد کنیم و تلاش کنیم به‌صورت پروژه‌به‌پروژه و موضوع‌به‌موضوع، مشکلات را حل کنیم و مسیر را برای فعالیت آن‌ها هموار سازیم.

عراقچی تاکید کرد که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه مأموریت دارد مباحث کلان و کلی را در جای خود دنبال کند، اما در کنار آن، به‌صورت موردی وارد صحنه شود و برای رفع مشکلات صادرکنندگان اقدام کند.

مرزهای ما به‌جای محل تردد، به محل توقف تبدیل شده‌اند

وزیر خارجه کشورمان گفت: متأسفانه مرزهای ما به‌جای آنکه محل تردد باشند، به محل توقف تبدیل شده‌اند. ما به سهم خود در میدان حضور پیدا می‌کنیم تا مشخص شود مشکلات کجاست و به‌ویژه اگر منشأ آن‌ها در طرف مقابل مرز باشد، برای رفعشان اقدام کنیم. در حوزه تعرفه‌ها نیز باید برای کاهش تعرفه‌ها در کشورهای همسایه، به‌منظور گسترش صادرات، اقدام کنیم.

عراقچی در نشست روز ملی صادرات که با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان برگزار شد، گفت: از شما صادرکنندگان درخواست می‌کنم برای انجام بهتر وظایف وزارت امور خارجه به ما کمک کنید؛ هم از طریق انتقال مشکلات و هم با حضور در دستگاه‌ها و مشارکت در جلسات ستاد هماهنگی روابط اقتصادی. اقدام دیگری که انجام شده و لازم می‌دانم به اطلاع شما برسانم، توسعه دیپلماسی استانی است. همسایگان همواره در سیاست خارجی ما اولویت داشته‌اند، اما در شرایط کنونی کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، به اعتقاد من اهمیت مضاعفی پیدا کرده‌اند.

منبع: وزارت امور خارجه

برچسب ها: شرایط جنگی ، سید عباس عراقچی ، صادرکنندگان
خبرهای مرتبط
دیدار سفیر جدید ایران در اوگاندا با وزیر امور خارجه
تأکید عراقچی بر تقویت همکاری دوجانبه ایران و ایتالیا
هشدار صریح عراقچی به ترامپ: توافق شرافتمندانه یا شکست راهبردی بزرگ‌تر
عراقچی: همکاری ایران و روسیه هیچ‌وقت تا این اندازه نزدیک نبوده‌ است
عراقچی خطاب به مکرون: دیگر برای فرافکنی دیر شده است
گزارش عراقچی از آخرین وضعیت مذاکرات در جلسه هیئت دولت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
عراقچی: آمریکا با شروط طرح هفت‌روزه ایران موافقت کرد، اما خواستار افزودن چند بند شد
اظهارات روبیو درباره تمدن ایران، بیانگر رویکرد خصمانه آمریکا است
وزیر دفاع: پاسخ ما به تهدیدها، آمادگی بیشتر و قدرت دفاعی موثرتر است
هشدار صریح عراقچی به ترامپ: توافق شرافتمندانه یا شکست راهبردی بزرگ‌تر
برای برگزاری انتخابات شوراها به‌صورت تمام‌الکترونیک آماده‌ایم/ توقفی در مبادلات تجاری با پاکستان وجود ندارد
دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب
سردار شکارچی: دوقلوهای کودک‌کش از باتلاق مرگ نجات پیدا نمی‌کنند
اسماعیل بقائی: آمریکا خود مسبب آشوب در منطقه است، اما خواستار محکوم‌کردن ایران می‌شود
دیدار رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با خانواده شهید سرلشکر محمد صالح اسدی
پزشکیان: به دنبال رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان هستیم/ ایستادیم و خواهیم ایستاد
آخرین اخبار
دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب
دیدار سفیر جدید ایران در اوگاندا با وزیر امور خارجه
تأکید عراقچی بر تقویت همکاری دوجانبه ایران و ایتالیا
اسماعیل بقائی: آمریکا خود مسبب آشوب در منطقه است، اما خواستار محکوم‌کردن ایران می‌شود
پزشکیان: گفت‌و‌گو با زبان تهدید و فشار معنا ندارد
سردار جوانی: آمریکا در جنگ علیه ایران دچار خطای محاسباتی شد
هشدار صریح عراقچی به ترامپ: توافق شرافتمندانه یا شکست راهبردی بزرگ‌تر
سید عباس عراقچی: وضعیت کشور همچنان جنگی است
گزارش عراقچی از آخرین وضعیت مذاکرات در جلسه هیئت دولت
سردار شکارچی: دوقلوهای کودک‌کش از باتلاق مرگ نجات پیدا نمی‌کنند
دیدار رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با خانواده شهید سرلشکر محمد صالح اسدی
اظهارات روبیو درباره تمدن ایران، بیانگر رویکرد خصمانه آمریکا است
بررسی روند بازسازی تاسیسات نفت و گاز کشور در جلسه هیات دولت
وزیر دفاع: پاسخ ما به تهدیدها، آمادگی بیشتر و قدرت دفاعی موثرتر است
پزشکیان: به دنبال رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان هستیم/ ایستادیم و خواهیم ایستاد
برای برگزاری انتخابات شوراها به‌صورت تمام‌الکترونیک آماده‌ایم/ توقفی در مبادلات تجاری با پاکستان وجود ندارد
عراقچی: آمریکا با شروط طرح هفت‌روزه ایران موافقت کرد، اما خواستار افزودن چند بند شد
سگ زرد و شغال و مانورهای انتخاباتی با اسم رمز جنگ ایران
ایران قدرت مسلم منطقه‌ای است/ آمریکایی‌ها با سرعت بیشتری از منطقه فرار کنند
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه ۲۹ مهر
بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت اقدامات مداخله‌جویانه آمریکا علیه کوبا
سرلشکر رضایی: آمریکا جلب اعتماد کند تا مذاکره کنیم
ابلاغ آیین‌نامه ضوابط نامگذاری‌های مرتبط با رهبر شهید و خانواده ایشان
انفجار یک فروند سوپر نفتکش متخلف در جنوب تنگه هرمز
سرلشکر رضایی: ذره‌ای از مواد هسته‌ای غنی شده از ایران خارج نخواهد شد
قالیباف: حرف جدیدی نداریم؛ آمریکا باید شروط هفتگانه را اجرا کند
ایران به فرزندانی، چون ستارخان افتخار می‌کند