معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان، روز ششم آبان پرداخت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، با عذرخواهی از تاخیر پیش‌آمده که ناشی از محدودیت‌های تأمین منابع مالی و شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی بوده است و با پیگیری‌های وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ضمن تشکر از همراهی و مساعدت بانک مرکزی در تسریع و تسهیل در اقدامات لازم برای تامین منابع مورد نیاز، به اطلاع می‌رساند؛ پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برای پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر عزیز، چهارشنبه ششم آبان ماه انجام می‌شود.

در پایان یادآور می‌شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه در شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند.

همچنین سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.

برچسب ها: تامین اجتماعی ، بازنشستگان
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