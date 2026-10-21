فرمانده انتظامی شیراز از رهایی گروگان ۳۸ ساله و دستگیری ۲ نفر در رابطه با گروگانگیری در این شهرستان خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی شیراز، اظهار کرد: در پی اطلاع امت حزب الله مبنی بر ربودن فردی و حبس در منزل شخصی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۲۲ ازادگان شهرستان شیراز قرار گرفت.

او افزود: ماموران با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند که فرد ربوده شده در بلوار "باران" در یک منزل مسکونی نگهداری می‌شود.

سرهنگ رستمی با بیان اینکه ماموران ضمن هماهنگی قضایی سریعا به محل مورد نظر اعزام شدند، گفت: ماموران موفق شدند در این خصوص ۲ نفر را دستگیر و فرد ربوده شده را رها کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با اشاره به اینکه متهمان در بازجویی اولیه علت و انگیزه آدم ربایی را اختلاف حساب عنوان کردند، گفت: برخورد با مخلان نظم و امنیت یکی از اولویت‌های این فرماندهی است.

منبع: پلیس فارس