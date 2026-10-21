سرپرست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از اعمال تعرفه حداکثری و نرخ تابلوی برق آزاد به مدت یک سال برای مشترکان متخلف در راستای صیانت از حقوق شهروندان و پایداری شبکه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرپرست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از اعمال تعرفه حداکثری و نرخ تابلوی برق آزاد به مدت یک سال برای مشترکان متخلف در راستای صیانت از حقوق شهروندان و پایداری شبکه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری توانیر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، علی خدری، سرپرست این شرکت با اشاره به تدابیر پیشگیرانه در حوزه پایداری شبکه برق و صیانت از حقوق مشترکان، از اعمال تعرفه حداکثری و نرخ تابلوی برق آزاد به مدت یک سال برای مشترکانی که از انشعابات برق غیرمجاز استفاده می‌کنند، خبر داد و تصریح کرد: براساس رویه جدید و در راستای صیانت از حقوق شهروندان و پایداری شبکه برق کشور، در صورتی که فردی از برق غیرمجاز استفاده کند، علاوه بر تبعات قانونی و اخذ خسارات وارد شده بر شبکه، از زمان کشف تخلف به مدت یک سال، بهای انرژی مصرفی با نرخ حداکثری و براساس نرخ تابلوی برق آزاد محاسبه و اخذ خواهد شد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در همین راستا با تأکید بر اهمیت پیشگیری از بروز چالش‌های حقوقی و مالی برای شهروندان، بر لزوم انجام استعلام‌ پیش از انجام معاملات ملکی تصریح کرد.

وی افزود: تمامی مالکان، خریداران و مستأجران می‌بایست به منظور احراز اصالت انشعاب و اطمینان از عدم وجود هرگونه سابقه تخلف یا سوءاستفاده از شبکه برق یا دستکاری کنتور، نسبت به اخذ استعلام‌ از مناطق برق مربوطه اقدام نمایند که این کار منجر به شفافیت بیشتر در فرآیند واگذاری املاک و مانع از تضییع حقوق شهروندان خواهد شد.

خدری همچنین خاطرنشان کرد: اقدامات قاطع در این حوزه با هدف صیانت از حقوق شهروندان قانون‌مدار، پیشگیری از تضییع حقوق عمومی و جلوگیری از سواستفاده از شبکه‌های توزیع انرژی برق اجرایی شده و گامی مؤثر در راستای انضباط‌بخشی به حوزه مصرف و پایداری شبکه سراسری برق به شمار می‌رود.

 

منبع: توانیر

برچسب ها: تابلوی برق ، انشعاب برگردان
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