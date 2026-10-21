دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در جریان سفر هیأت تجاری این انجمن به چین، با نمایندگان اتاق بازرگانی و انجمن لوازم خانگی چین دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حاشیه سفر هیأت تجاری این انجمن به نمایشگاه بین‌المللی کانتون چین، نسرین اوجاقی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در دیدار با نمایندگان اتاق بازرگانی و انجمن لوازم خانگی چین، بر ضرورت گسترش همکاری‌های صنعتی و تجاری میان دو کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک در صنعت لوازم خانگی تأکید کرد.

در این نشست، پیشنهاد توسعه همکاری‌های مشترک میان تولیدکنندگان ایرانی و چینی، به‌ویژه از طریق سرمایه‌گذاری مشترک و تأسیس خطوط تولید محصولات لوازم خانگی در ایران، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی کشور، ایجاد خطوط تولید مشترک در ایران را فرصتی برای تسهیل دسترسی شرکت‌های چینی به بازار کشورهای همسایه عنوان کرد و بر اهمیت استفاده از موقعیت راهبردی ایران برای توسعه بازارهای منطقه‌ای تأکید کرد.

همچنین انتقال فناوری، تبادل دانش فنی، ارتقای توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی و بهره‌گیری از تجربیات شرکت‌های پیشرو چینی از دیگر محورهای مورد توجه در این دیدار بود.

در این نشست، بر اهمیت شکل‌گیری همکاری‌های بلندمدت و هدفمند میان فعالان صنعت لوازم خانگی دو کشور با رویکرد توسعه تولید مشترک، افزایش رقابت‌پذیری محصولات و تقویت حضور در بازارهای منطقه‌ای تأکید شد.

این دیدار در چارچوب برنامه‌های هیأت تجاری انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در سفر به نمایشگاه کانتون چین و با هدف شناسایی فرصت‌های جدید همکاری صنعتی و تجاری و توسعه تعاملات بین‌المللی صنعت لوازم خانگی کشور برگزار شد.

منبع: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران