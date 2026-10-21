باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی دهقان‌دهنوی در سی‌امین آیین روز ملی صادرات، با قدردانی از حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، عباس عراقچی وزیر امور خارجه و سیدمحمد اتابک، وزیر صمت و سایر مهمانان بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان، رفع موانع داخلی و تقویت زیرساخت‌های توسعه صادرات تاکید کرد.

دهقان‌دهنوی با اشاره به جایگاه صادرکنندگان در اقتصاد کشور، گفت: روز ملی صادرات، روز بیان اعداد و فهرست اقدامات نیست، بلکه روز قدردانی از کسانی است که میان بازار داخلی و مشتریان خارجی پیوند برقرار کرده و آن را حفظ کرده‌اند.

او با بیان اینکه صادرکنندگان در شرایط دشوار ناشی از جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی روند تجارت را متوقف نکردند، افزود: با وجود مشکلات در نقل‌وانتقال وجوه، صادرکنندگان به تعهدات خود پایبند ماندند و برای استمرار اشتغال تلاش کردند. این پایداری، بیانگر نقش تعیین‌کننده آنها در حفظ جریان تجارت و تداوم فعالیت‌های اقتصادی کشور است.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به شعار تجارت پویا، صادرات ارزش‌آفرین، تصریح کرد: شعار امسال را نمی‌توان به یک عنوان محدود کرد، بلکه معیاری برای سنجش عملکرد فعالان حوزه صادرات غیرنفتی است.

دهقان‌دهنوی، عملکرد تجارت خارجی کشور را در شرایط ناشی از دو جنگ و فضای ایجادشده پس از آن قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: ارزش تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسیده است. هرچند این رقم در مقایسه با نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم کاهش یافته، اما همچنان از سطح تجارت خارجی در سال‌های پیش از آن بالاتر است. به نظر می‌رسد کاهش قیمت محصولات پتروشیمی، گاز صادراتی و محصولات کشاورزی از جمله عوامل مؤثر بر این وضعیت هستند اما با وجود این شرایط، صادرات غیرنفتی در بخش‌های صنعت و معدن رشد قابل توجهی داشته است.

معاون وزیر صمت همچنین به رشد ۱۴۰ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی پرداخت و گفت: این عملکرد با حمایت‌های رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت محقق شده است.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اهمیت مسیرهای حمل‌ونقل در تجارت خارجی کشور، تصریح کرد: ۷۵ درصد از تجارت خارجی کشور از طریق دریا انجام می‌شد، اما با تلاش دستگاه‌های مختلف، به‌ویژه بخش خصوصی، توانستیم مسیرهای جایگزین را در این مدت بازتعریف و روند تجارت را ادامه دهیم.

دهقان‌دهنوی با تاکید بر ظرفیت‌های ایران برای توسعه تجارت، افزود: کشور از توانمندی‌ها، دانش، مهارت و نیروی انسانی متخصص برخوردار است که می‌توان از این ظرفیت‌ها برای افزایش حجم تجارت بهره گرفت و آن را از هفته‌ای یک میلیارد دلار به روزانه یک میلیارد دلار رساند.

معاون وزیر صمت صادرکنندگان را خط مقدم جنگ اقتصادی نامید و تصریح کرد: وظیفه ماست که موانع داخلی پیشروی صادرکنندگان را رفع و مسیر فعالیت صادرکنندگان را تسهیل کنیم.

دهقان‌دهنوی با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل در شرایط کنونی، تخصیص مشوق‌های مناسب را یکی از راهکارهای جبران افزایش هزینه‌ها دانست و گفت: باید موانع موجود در مسیر تجارت را برطرف و مقررات را تسهیل کنیم و ظرفیت‌های اجرایی لازم برای حضور کارساز فعالان اقتصادی در بازارهای جهانی را توسعه دهیم.

او در ادامه با تصریح بر حفظ بازارهای هدف و دستیابی به صادرات ارزش‌آفرین، گفت: صادرکنندگان با وجود فشارهای متعدد، پایداری تجارت کشور را تضمین کرده‌اند. در این مسیر، باید با تقویت ظرفیت‌های صادراتی و تمرکز بر خلق ارزش افزوده، بستر حضور پایدارتر محصولات و خدمات ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم کنیم.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با تاکید بر ضرورت اخذ تصمیمات راهگشا، از تدوین ۱۰ پیشنهاد خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با قرار گرفتن این پیشنهادها در چرخه تصمیم‌گیری، روند رسیدگی به مسائل و رفع موانع توسعه صادرات تسریع شود.

دهقان‌دهنوی در پایان از تلاش‌های فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران توسعه صادرات کشور قدردانی کرد.

گفتنی است، در سی‌امین دوره آیین روز ملی صادرات، از سامانه اطلس صادراتی رونمایی شد و از ۱۳ شرکت ممتاز ملی و ۴۳ شرکت نمونه ملی تجلیل به عمل آمد.

منبع: سازمان توسعه تجارت