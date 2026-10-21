مصرف نان‌های تهیه‌شده از غلات کامل، غلات صبحانه و محصولات لبنی می‌تواند خطر ابتلا به سرطان روده را کاهش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که توسط پژوهشگران آمریکایی انجام شده، نشان می‌دهد که نان‌های تهیه‌شده از غلات کامل، غلات صبحانه و محصولات لبنی ممکن است با کاهش خطر ابتلا به سرطان روده مرتبط باشند؛ این در حالی است که این اقلام در دسته مواد غذایی «فوق‌فرآوری‌شده» (ultra-processed) طبقه‌بندی می‌شوند.

دانشمندان «موسسه ملی سرطان» در ایالات متحده، داده‌های مربوط به ۴۶۱،۶۸۲ فرد ۵۰ تا ۷۱ ساله را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آنها وضعیت سلامت شرکت‌کنندگان را به مدت تقریباً ۱۹ سال پیگیری کردند که در این بازه زمانی، ۱۰،۰۷۵ مورد ابتلا به سرطان روده بزرگ (کولورکتال) ثبت شد.

یافته‌ها نشان داد افرادی که مقادیر بیشتری نان تهیه‌شده از غلات کامل مصرف می‌کردند، ۹ درصد کمتر در معرض خطر ابتلا به این بیماری بودند. در مورد غلات صبحانه، این خطر ۱۶ درصد کمتر بود؛ همچنین مصرف دسر‌های منجمد و نوشیدنی‌های بر پایه لبنیات با کاهش ۱۸ درصدی خطر همراه بود (در مقایسه با کسانی که این اقلام را در مقادیر کمتری مصرف می‌کردند).

علاوه بر این، مصرف یک وعده اضافی از مواد غذایی فوق‌فرآوری‌شده که از غلات کامل تهیه شده‌اند، با ۱۳ درصد کاهش خطر مرتبط بود. افزایش ۱۰ گرمی مصرف روزانه فیبر نیز با کاهش ۲۸ درصدی خطر همراه شد. در مقابل، مصرف فرآورده‌های گوشتی و ماهیِ فرآوری‌شده با ۱۰ درصد افزایش خطر ابتلا به این بیماری مرتبط بود.

پژوهشگران تأکید کردند که این یافته‌ها به طور قطعی وجود یک اثر محافظتی برای محصولات خاص را اثبات نمی‌کنند؛ با این حال، از توصیه‌های مربوط به افزایش مصرف مواد غذایی تهیه‌شده از غلات کامل، محصولات لبنی و فیبر پشتیبانی می‌کنند.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: سرطان ، سرطان معده ، مواد غذایی ، رژیم غذا
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